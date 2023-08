OFFIDA – Migliaia di spettatori hanno partecipato ai 3 giorni del Fof, il festival internazionale di Figura giunto alla nona edizione.

L’evento realizzato grazie allo straordinario impegno della Pro Loco di Offida con il sostegno dell’Amministrazione Comunale è stato ideato da Remo Di Filippo e Rhoda Lopez, della Compagnia Di Filippo Marionette, che ne curano da sempre la direzione artistica.

“L’entusiasmo continua a pulsare a Offida – commenta il Sindaco Luigi Massa – e nei cuori delle migliaia di persone, tantissimi bambini, che nei giorni scorsi lo hanno vissuto”.

Il primo cittadino ringrazia tutto lo staff della Pro Loco di Offida guidatati dal Presidente Tonino Pierantozzi, i numerosi volontari, tra cui Ermelinda Coccia e Alessia Mariani, per lo straordinario impegno messo in campo per la gestione dell’evento, i direttori artistici Rhoda e Remo e la Camera di Commercio, con il presidente Gino Sabatini, per il supporto economico.

“L’edizione 2023 del Fof è un altro successo da incorniciare. L’Amministrazione è davvero orgogliosa di continuare a vivere e sostenere il festival”.

Il premio Alfredo Tassi, artista offidano prematuramente scomparso, quest’anno è stato consegnato al duo Meroni Zamboni. Gli artisti saranno invitati a tornare il prossimo anno al Fof per riportarlo a Offida e poter far sì che qualcun altro possa vincerlo.

“Si è chiusa una straordinaria tre giorni – conclude il Sindaco – che ha visto il centro storico di Offida “invaso” da visitatori che hanno respirato arte, cultura, gioia e spensieratezza, un grande evento il FOF che vede Offida cornice impareggiabile”.

