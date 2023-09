Stadio “Rigamonti” nel match valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato di Serie B. Sono 38 i tifosi bianconeri nel Settore Ospiti.

Indisponibili: Adjapong, Bogdan, Tavcar.

Questo il commento di Mister Viali al termine di Brescia-Ascoli:“Risultato giusto, ma c’è il rammarico per non aver conquistato l’intera posta in palio, porto a casa l’atteggiamento positivo dei ragazzi. Siamo sulla buona strada, abbiamo ottenuto cinque punti in tre partite con due trasferte. Nel primo tempo avremmo potuto raddoppiare, il Brescia ha fatto veramente poco; nella ripresa siamo partiti bene, ma dal 10′ al 30′ abbiamo sofferto, ci aspettavamo la reazione dell’avversario. Dopo l’1-1 la squadra ha provato a tornare in vantaggio, ma non siamo riusciti a segnare”

FORMAZIONI UFFICIALI

BRESCIA (3-4-1-2): Lazzerini; Papetti (80’ st Olzer), Cistana, Mangraviti; Dickmann, Bisoli, Galazzi (72′ Huard), Fares (45′ Fogliata); Bjarnason (45’ Paghera); Borrelli ( 53′ Moncini), Bianchi. A disp.: Andrenacci, Ndoj, Jallow, Adorni. All.: Gastaldello.

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano; Bayeye, Bellusci, Botteghin, Giovane (77′ Kraja); Gnahoré (62′ Falasco), Di Tacchio, Falzerano (68′ Manzari); Mendes, Rodriguez (68’ Milanese); Nestorovski (77’ Quaranta). A disp.: Barosi, Bolletta, Haveri, Millico, Caligara, D’Uffizi, Masini. All. Viali

ARBITRO:Monaldi della sezione di Macerata.Gli Assistenti sono Davide Moro di Schio e Ivan Catallo di Frosinone. Quarto Ufficiale Matteo Centi di Terni, al VAR e AVAR (entrambi on-site) rispettivamente Paolo Valeri di Roma e Oreste Muto di Torre Annunziata

RETI: 14′ Falzerano

NOTE: ammoniti Galazzi, Dickmann (B.) Nestorovski, Falzerano, Bellusci (A.) 2′ recu s.t, 6′ rec. s.t.

CRONACA DEL MATCH

96′ TERMINA IL MATCH

95′ OCCASIONE ASCOLI bel tiro a giro di sinistro di Manzari servito da Kraja nella zona della lunetta, palla che termina fuori

92′ gran botta di Di Tacchio del limite, tiro al volo che termina alto sopra la traversa

90′ 6′ rec. s.t.

90′ GOL BRESCIA ANNULLATO PER OFFSIDE Monicini inventa dal limite infilando con un tiro a giro sotto al sette ma l’arbitro annulla

84′ GOL BRESCIA, con Moncini bravo a spingere in porta da posizione ravvicinata un pallone messo in mezzo dalla destra da Bisoli

82′ mano Bisoli al limite dell’area, punizione per l’Ascoli, batte Pedro Mendes, pallone altissimo sparato in curva

80′ Ultimo cambio Brescia: fuori Papetti, dentro Olzer

77′ doppio cambio Ascoli: entrano Quaranta e Kraja, fuori Nestorovski e Giovane

76′ gran Destro di Nestorovski dal limite dell’area, si gira e tira al volo pallone sopra la traversa, servito da Mendes, poi chiede il cambio stremato

73′ brutto fallo di Fogliata su Giovane sulla trequarti, l’arbitro assegna la punizione senza ammonire il giocatore delle Rondinelle

67′ doppio cambio Ascoli, entrano Manzari e Milanese, fuori Rodriguez e Falzerano

64′ assalto del Brescia, ci mette una pezza Viviano che mette in corner su un destro di Bianchi che sfrutta uno svarione di Bayeye sulla fascia.

62′ dentro Falasco per Gnahorè, di conseguenza si sposta Giovane a centrocampo

61′ Brescia pericoloso da corner, tiro a giro di Galazzi bandierina a destra, smanaccia sopra la traversa Viviano e mette di nuovo in corner

57′ Inserimento di Bisoli in area, lo chiude in corner Botteghin, Brescia che accellera la manovra ma l’Ascoli si chiude bene

49′ ANNULLATO IL GOL A Nestorovski per fuorigioco, il gol era arrrivato con uno scavetto a Lezzerini su assist di Rodriguez

46-‘ Riprende la gara. Nel Brescia subito dentro Fogliata e Paghera per Fares e Bjarnason

SECONDO TEMPO

45′ FINE PRIMO TEMPO, dopo due minuti di recupero ammonito Falzerano per un contatto in attacco

44′ OCCASIONE BRESCIA ancora miracoloso Botteghin che salvas quasi sulla linea un tiro al volo di Bianchi su cross dalla destra di Cistana

40′ Fares chiude un bel triangolo in area tra Falzerano e Nestorovski spegnendo il pericolo creato dai bianconeri

37′ ancora un bel contropiede dell’ Ascoli con Falzerano che arriva cross insidioso deviato in angolo da Bisoli

33′ OCCASIONE BRESCIA, Miracolo di Botteghin sulla linea che salva la porta bianconera dopo un batti e ribatti sul tentativo ravvicinato di Borrelli

29′ ammonito Nestorovski per un fallo a centrocampo su Bjarnason

27′ Ammonito Dickmann per un fallo in scivolata sulla trequarti ai danni di Rodriguez

25′ Ammonito Galazzi per un intervento duro a gamba tesa a metà campo su Bayeye

21′ Ci prova con un tiro al volo Nestorovski da fuori area para senza problemi Lezzerini

15′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ASCOLI, contropiede di squadra partito da Botteghin, palla per Rodriguez che serve Falzerano che al limite dell’area si accentra e di destro infila in rete, palla leggermente deviata che inganna Lezzerini

8′ diagonale di sinistro rasoterra di Fares respinto dalla difesa bianconera

5′ partita molto a ritmo basso ma aggressiva

1- Fallo di mano sulla fascia di Dickmann su cross di Rodriguez, punizione per i bianconeri

0- Inizia il match

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.