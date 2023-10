Il 31 ottobre 2023 è il termine perentorio per presentazione dei progetti di ricostruzione, pena la sospensione del contributo in caso di mancato rispetto del termine

– Il 6 novembre 2023 è il termine per la presentazione della dichiarazione di persistenza dei requisiti Cas per l’anno 2023, pena la decadenza del diritto dal 7 novembre 2023. La piattaforma di Invitalia per l’inserimento delle dichiarazioni è attiva (

– Il 31 dicembre 2023 è il termine perentorio per il completamento dei progetti di ricostruzione presentati in forma semplificata, pena la sospensione del contributo in caso di mancato rispetto del termine è il termine perentorio per presentazione dei progetti di ricostruzione, pena la sospensione del contributo in caso di mancato rispetto del termineè il termine per la presentazione della dichiarazione di persistenza dei requisiti Cas per l’anno 2023, pena la decadenza del diritto dal 7 novembre 2023. La piattaforma di Invitalia per l’inserimento delle dichiarazioni è attiva ( https://appsem.invitalia.it/ ) ed è possibile procedere con il caricamento entro la scadenza in forma autonoma o, qualora necessario, richiedendo assistenza alla compilazione direttamente agli uffici comunali– Ilè il termine perentorio per il completamento dei progetti di ricostruzione presentati in forma semplificata, pena la sospensione del contributo in caso di mancato rispetto del termine

Per la presentazione in maniera autonoma della dichiarazione di persistenza dei requisiti Cas è necessario essere in possesso di SPID, CIE o CNS, ma per venire incontro alle esigenze dei cittadini l’Amministrazione mette a disposizione il personale dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (piazza Arringo 7) e dell’Ufficio Cas. Per informazioni o per prenotare un appuntamento, per un affiancamento in sede, è possibile contattare l’URP ai numeri 0736.298910-916-969 (apertura al pubblico in Piazza Arringo 7 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, martedì e giovedì dalle 15 alle 17) e l’Ufficio Cas del Comune (in via Giusti) al numero 0736.298544-513-549.