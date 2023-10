ASCOLI PICENO- Ascoli-Parma termina 3 a 1 per gli ospiti, sconfitta che ferma il buon ruolino di marcia bianconera.

In sala stampa le interviste dei protagonisti, il mister del Parma, Fabio Pecchia:“Abbiamo trovato la via del gol ma nei primi quindici minuti dobbiamo rivedere qualcosa sono stati quelli che non siamo, meriti all’Ascoli abbiamo dovuto premere sull’accelleratore per tenerli sotto. Alcune situazioni create da loro ci hanno dato la sveglia e poi quando siamo stati a palleggiare nella loro metà campo abbiamo trovato una bellissima giocata. Dobbiamo però rivedere molte cose, giocare sporco è una qualità fondamentale saper giocare con eleganza ma quando c’è da tirarsi su le maniche c’è da farlo. Gioca chi merita questa partita andava fatta così e l’ha fatta chi ha giocato, nessuno è imprescindibile il gruppo deve essere forte.”

Il fantasista del Parma, Bernabè:“Sono contento per il gol fatto, in un momento della partita in cui l’Ascoli stava bene ci ha dato tranquillità per affrontare la partita in modo diverso. Loro portavano molti uomini bassi per poi lanciare lungo, complimenti all’Ascoli bella squadra che secondo me lotterà per andare ai play off. Ogni partita vale tre punti dobbiamo affrontare tutte le gare allo stesso modo, vogliamo vincere il campionato e anche andare avanti in Coppa Italia.”

Il tecnico dell’Ascoli, William Viali:”Partita che volevamo orgoglioso della prestazione che abbiamo fatto non si è vista la differenza non si può regalare nulla a una squadra così qualcosa è andato storto sotto questo punto di vista. Loro hanno più giocatori di una categoria superiore. Abbiamo dominato fino alla fine del primo tempo ma siamo stati puniti dagli episodi un pizzico di fortuna in più ci sarebbe servita. Gran gol di Bernabè che ha condizionato il risultato. Viviano espulso per un battibecco non è stato un fallo non so cosa si siano detti ma l’arbitro si è offeso. Di Tacchio un cambio rispetto alla situazione ho preferito mantenere un play più qualitativo scelta tecnica. Soddisfatto no perchè meritavamo un rusultato positivo però voglio che la squadra rimanga consapevole di come sia cresciuta e di come anche in dieci abbiamo giocato e concesso poco. Stanno crescendo in tanti faccio fatica a fare la formazione perchè stanno bene. Ce la possiamo giocare contro chiunque e se smussiamo gli errori possiamo fare grandi cose. Quando non si vince c’è sempre amaro in bocca ma la crescita esponenziale degli ultimi mesi fa ben pensare.”

Il centrocampista bianconero, Gnahorè;” SIamo dispiaciuti per il risultato penso che abbiamo fatto un’ottima gara però quando giochiamo contro una squadra che ha grandi qualità basta un errore ed è fatale. SIamo lo stesso soddisfatti. Sull’espulsione di Viviano c’era fallo su di me ma c’è un arbitro sul campo decide lui da come ho visto io c’era fallo netto. La protesta di Viviano è per il fallo che ho subito.”

Bayeye:” Mi sto trovando bene sono contento delle partite fatte ho giocato tanto e mi trovo bene. Ho accettato la nazionale congolese paese dei miei genitori sono molto contento.”

