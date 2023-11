ASCOLI PICENO – Saranno quattro gli appuntamenti per approfondire i passaggi, le normative, le opportunità per avviare una nuova impresa attraverso il supporto di tecnici e testimonial del mondo imprenditoriale del piceno.

Una nuova iniziativa, quella ideata da Istao Business School, per coloro che vogliono avvicinarsi consapevolmente al mondo imprenditoriale.

L’8, 10, 15 e 17 novembre, dalle ore 15 alle 19 presso gli spazi della Parrocchia dei Santi Simone e Giuda nel quartiere Monticelli di Ascoli Piceno, sono in programma gli ultimi incontri dedicati alla formazione per aspiranti giovani imprenditori che hanno l’idea di mettersi in proprio per creare una propria attività.

Il corso è aperto a tutti, giovani donne e uomini dai 17 anni in su provenienti da tutto il territorio provinciale che hanno un’idea nel cassetto, vogliono mettersi in proprio o in società con altri colleghi per portare avanti un loro progetto imprenditoriale.

Il corso è gratuito ma è necessario registrarsi e iscriversi a http://QUESTO LINK

“Con questa iniziativa vogliamo coinvolgere giovani che intendono avviare una propria impresa, ma anche tutti coloro che hanno il desiderio di riscattarsi e creare per sé un lavoro in grado di offrire una nuova possibilità sul territorio – dichiara Giuseppe Sestili, Responsabile Progetti Speciali ISTAO.

I laboratori previsti vogliono rappresentare una bussola e offrire gli strumenti per capire come affrontare la creazione di una nuova impresa tra le tante normative, le opportunità e la possibilità di generare nuovi posti di lavoro, con il supporto di esperti, testimonial e influencer del territorio”.

Le attività rientrano nel progetto “R3 – Monticelli nel futuro – Resilienza, Riutilizzo e Riattivazione dei capitali urbani” promosso dal Comune di Ascoli Piceno e ISTAO inserito nell’ambito dell’ampio “Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della città di Ascoli Piceno” inserito nell’ambito del “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia” sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 1, comma 974, della legge 28/12/2015

n.208.

