ASCOLI PICENO – Anche capitan Botteghin, appena rientrato dopo il lungo infortunio e presente in panchina tra i convocati analizza il match e si prende la responsabilità di metterci la faccia. Sconfitta amara contro il Como.

Eric Botteghin:“Momento difficile per dire qualcosa, nel secondo tempo c’è stata una reazione ma noi dobbiamo essere concentrati dall’inizio, fino ad ora non è bastato dobbiamo smettere di cercare scuse e cercare di uscire da questa situazione. Siamo tutti delusi e arrabbiati è ora di metterci la faccia manca il coraggio in campo e la personalità. Dobbiamo calmarci e essere uniti. Siamo con il mister, lui fa tanto per noi è il momento di prenderci le nostre responsabilità. Manca è un discorso di atteggiamento in settiana lavoriamo tanto ma è il momento di fare di più di voler vincere la partita abbiamo paura a volte anche perchè ora siamo laggiù dobbiamo credere in noi stessi e trovare equlibrio e anche di prendersi la resonsabilità in campo. La prossima partita sarò al 100%. La situazione mi crea rabbia. Non voglio restare in questa situazione. Dobbiamo insieme tutti uscire da questa situazione.”

