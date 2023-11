REGGIO EMILIA – Pareggio del Picchio al “Mapei Stadium-Città del Tricolore” contro la Reggiana di mister Nesta. L’Ascoli schierato da mister Castori pareggia 1-1 nel match valido per la 14° giornata del campionato di Serie B. Pallone di colore rosso in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Mister Castori propone il 3-4-1-2. Torna Viviano in porta, tra i padroni di casa si rivede l’ex Gondo. Grande stoccata di Mendes che porta in vantaggio i bianconeri al quarto d’ora del primo tempo, bordata dal limite che merita l’applauso. Buona gara disputata dai bianconer, sbavatura di Di Tacchio che mette in difficoltà la difesa il tutto si traduce in un nulla di fatto ma il pari arriva ad inizio ripresa dei padroni di casa con un sinistro al volo di Pieragnolo su cross di Varela. Ascoli che sfiora la vittoria nel finale, squadra che non ha mai mollato. Bianconeri che salgono a 13 punti ancora in piena lotta salvezza, e sabato prossimo saranno impegnati al “Penzo” con il Venezia che nella giornata odierna ha battuto per tre reti a zero il Bari in trasferta.

TABELLINO

REGGIANA-ASCOLI 1-1

REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Libutti, Rozzio, Marcandalli, Pieragnolo (38’st Pajac); Portanova (27’st Crnigoj), Cigarini, Bianco; Antiste, Girma (27’st Melegoni); Gondo (25’pt Varela). A disp.: Sposito, Satalino, Lanini, Fiamozzi, Da Riva, Nardi, Sampirisi, Kabashi. All.: Nesta

ASCOLI (3-4-1-2): Viviano; Bellusci, Botteghin, Quaranta; Falzerano (15’st Bayeye), Gnahorè (31’st Milanese), Di Tacchio, Falasco; Masini (15’st Manzari); Mendes (28’st Millico), Rodriguez (15’st Giovane). A disp.: Barosi, Bolletta, Haveri, D’Uffizi, Adjapong, Rossi. All.: Castori

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno (Niedda e Severino; IV ufficiale Rinaldi; Var Di Martino, Avar Paganessi)

Reti: Mendes (A) al 15’pt, Pieragnolo (R) al 5’st.

Note: spettatori 8512 (di cui 795 da Ascoli), per un incasso lordo di 92.117,95 euro. Ammoniti Masini, Rodriguez, Cigarini, Mendes, Botteghin. Espulso per proteste al 17’pt il diesse dell’ Ascoli Marco Giannitti.

Mister Castori: “Oggi era la mia prima partita, quindi, non avendo riferimenti, avevo il punto interrogativo della tenuta fisica della squadra; abbiamo giocato una buona gara, i ragazzi hanno messo in campo tanto impegno e determinazione, in occasione del gol avversario abbiamo chiaramente commesso un errore, ma alla fine della partita, al 96’, abbiamo avuto l’occasionissima per vincere. Sono contento per come si è espressa la squadra, abbiamo cambiato modo di allenarci, ma il tempo gioca a nostro favore per trovare condizione e affiatamento. Siamo stati bravi a limitare una Reggiana forte e andiamo via con un po’ di amaro in bocca proprio perché all’ultima occasione avremmo potuto vincere”.

Le parole di Eric Botteghin: “Non vedevo l’ora di giocare, ho lavorato per tornare in campo il più presto possibile, sono contento d’essere tornato. Alla fine abbiamo avuto l’occasione di vincere, ma sono soddisfatto del pareggio perché abbiamo affrontato una squadra molto forte e, per la situazione in cui eravamo, va bene così, ripartiamo da questo punto. Abbiamo avuto due settimane per lavorare con Mister Castori e fisicamente stiamo bene, ma possiamo migliorare. Quando arrivano Mister e staff nuovi cambia il modo di pensare e di giocare, abbiamo iniziato bene, con un punto in trasferta; potevamo vincere, ma va bene così, proseguiamo su questa strada con la mentalità, la determinazione e la grinta di oggi, sono molto soddisfatto, naturalmente possiamo migliorare e miglioreremo. Ringrazio i tifosi, erano in tanti, ma sono abituato all’affetto di questa piazza, noi calciatori dobbiamo dare una risposta a loro perché ci sono sempre vicini, dobbiamo fare di tutto per onorare la maglia e uscire da questa situazione. A Venezia andiamo con fiducia, coraggio, personalità perché abbiamo dimostrato che, quando giochiamo da squadra e siamo determinati, possiamo fare grandi cose, è con questa mentalità che dobbiamo andare a Venezia provando a portare punti a casa. Mendes a fine gara era molto contento, è tornato a segnare, ha fatto un bellissimo gol e speriamo che ne faccia molti di più”.

Al termine del match le parole di Giacomo Manzari : “C’è tanto rammarico per l’occasione fallita al 96′, ma l’importante è che abbiamo tenuto la partita, abbiamo sofferto e alla fine, come ci dice il Mister, le occasioni arrivano, peccato che la palla non sia entrata. A caldo stavo già per esultare, peccato, ci riproveremo alla prossima partita. E’ un punto che ci va stretto, ma allo stesso tempo ci sta, è stata una gara equilibrata. Mi alleno sempre al 100% per mettere il Mister in difficoltà nelle scelte; ci chiede tanta aggressività e di andare sempre forte. Oggi tutti noi abbiamo giocato una grande partita. I tifosi cerchiamo di ripagarli con le prestazioni e lottando su ogni palla, credo che i risultati arriveranno. La serie B è difficile è molto equilibrato non ci sono risultati scontati, nel mercato invernale le squadre possono cambiare, speriamo di non essere immischiati nella lotta salvezza, speriamo tocchi a qualcun’altro.”



