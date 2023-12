Il match col Venezia, valido per la 15^ giornata del Campionato di Serie B, è in programma sabato 2 dicembre, alle ore 14.

ASCOLI PICENO – Sono 21 i bianconeri convocati da Mister Castori per il match col Venezia, valido per la 15^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma al “Pier Luigi Penzo”, domani, sabato 2 dicembre, alle ore 14. Alle annunciate assenze di Caligara e Falzerano, si aggiunge in extremis quella di Bellusci. Prima convocazione per il centrocampista della Primavera Yehiya Maiga Silvestri, che vestirà la maglia n. 94.

PORTIERI: 1 Barosi, 12 Bolletta, 2 Viviano DIFENSORI: 17 Adjapong, 40 Bayeye, 33 Botteghin, 54 Falasco, 3 Haveri, 14 Quaranta, 96 Rossi CENTROCAMPISTI: 18 Di Tacchio, 8 Giovane, 5 Gnahoré, 94 Maiga Silvestri, 73 Masini, 20 Milanese ATTACCANTI: 15 D’Uffizi, 28 Manzari, 90 Mendes, 7 Millico, 99 Rodriguez

Indisponibili: Bellusci, Bogdan, Caligara, Falzerano, Kraja, Nestorovski, Tavcar

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.