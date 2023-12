Grazie all’impegno e all’entusiasmo delle diverse realtà associative coinvolte per “Natale con i fiocchi” tutto il territorio comunale sarà animato durante tutte le festività natalizie con programma variegato con eventi sia per gli adulti sia per i bambini

MONSAMPOLO DEL TRONTO – Sono tanti gli eventi del programma di eventi natalizi “Natale con i fiocchi” organizzato dal Comune di Monsampolo del Tronto in collaborazione con le associazioni cittadine. Tanti e diversi gli eventi organizzati per rendere indimenticabile il Natale a Monsampolo. Grazie all’impegno e all’entusiasmo delle diverse realtà associative coinvolte per “Natale con i fiocchi” tutto il territorio comunale sarà animato durante tutte le festività natalizie con programma variegato con eventi sia per gli adulti sia per i bambini.

“Un calendario ricco di eventi con concerti, spettacoli, laboratori, che ci accompagnerà durante tutto il periodo natalizio dall’8 dicembre fino al 15 gennaio – ha dichiarato il sindaco Massimo Narcisi – frutto della grande sinergia e collaborazione, che già da anni caratterizza i rapporti tra l’Amministrazione comunale e le associazioni cittadine. “Natale con i fiocchi” è un invito ai nostri concittadini a vivere Monsampolo durante il periodo natalizio e a partecipare ai numerosi eventi organizzati sia a nel capoluogo sia a Stella di Monsampolo. Ringrazio il consigliere Gianni Felicioni per il prezioso lavoro di coordinamento e le associazioni che hanno dato un contributo fondamentale per la realizzazione di “Natale con i fiocchi”.

Programma degli eventi:

DICEMBRE

8 dicembre

Accendiamo il Natale / Piazza Falcone e Borsellino dalle 15:00

9/10 dicembre

Raccolta fondi Telethon / Piazza Marconi dalle ore 15:00

13 dicembre

Bocciando si impara / Bocciodromo dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:00

Laboratori di lettura / CartolibrElia dalle ore 17:00

16 dicembre

Raccolta fondi Telethon / Piazza Marconi dalle ore 15:00

17 dicembre

Raccolta fondi Telethon / Piazza Marconi dalle ore 15:00

Saggio Natale di Stelle / Palazzetto dello Sport dalle 20:30 alle 23:30

21 dicembre

La casa di Babbo Natale / Ex Stazione dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19:00

22 dicembre

La casa di Babbo Natale / Ex Stazione dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19:00

Concerto di Natale / Chiesa Maria SS. Assunta dalle ore 21:00

23 dicembre

Un Tappeto di storie (Nati per leggere) / Scuola dell’Infanzia dalle 17:00 alle 18:30

Campari Christmas / Palazzetto dello Sport ore 21:00

27 dicembre

Futsal Christmas Friends / Palazzetto dello Sport dalle 8:30 alle 18:00

Laboratorio di lettura / CartolibrElia dalle ore 17:00

29 dicembre

Passeggiando sotto le Stelle / Ritrovo Piazza Marconi alle 21:00

GENNAIO

5 gennaio

Cena con delitto / Salone Parrocchiale dalle 20:00 alle 24:00

6 gennaio

La Befana scende dal campanile / Piazza Roma dalle 15:00 alle 19:00

La festa non finisce / Piazza Marconi dalle 19:00 alle 23:00

7 gennaio

Concerto “Note di Allegrezza” con il Coro Filarmonico Piceno / Chiesa Maria SS. Assunta dalle 18:00

12 gennaio

Gara di bocce DIR, gara riservata ad atleti paralimpici / Bocciodromo dalle 10:00

14 gennaio

Pranzo solidale / Ristorante “Da Maria” dalle 13:00

15 gennaio

Festeggiamenti liturgici San Mauro Abate

