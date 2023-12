ASCOLI PICENO – Prosegue l’attività di controllo del territorio piceno, grazie all’impegno delle donne e dagli uomini della Polizia di Stato, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine di Pescara. Questa sinergia tra le parti ha permesso di raggiungere uno standard di tutela della popolazione residente e dei turisti in transito.

Nel periodo di riferimento sono stati effettuati nr. 54 posti di controllo, nel corso dei quali sono stati controllati nr. 563 veicoli e nr. 949 persone.

In particolare l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha impiegato nr. 28 equipaggi che in 19 posti di controllo hanno controllato nr. 205 veicoli e nr. 258 persone, redatto 2 contravvenzioni al C. di S. Proceduto, inoltre, al controllo di nr. 26 soggetti per i quali sono state emesse misure alternative alla detenzione carceraria.

Nelle località costiere il Commissariato della Pubblica Sicurezza di San Benedetto del Tronto ha impiegato nr. 28 equipaggi di pronto intervento. Nei 22 posti di controllo effettuati sono stati identificati nr. 328 persone e controllati nr. 190 veicoli.

Dall’attività di Polizia Giudiziaria effettuata da personale del predetto Commissariato, oltre agli ordinari controlli a persone in regime di detenzione alternativa al carcere, è stato dato seguito ad un mandato di arresto per espiazione residuo di pena.

La Sezione Polizia Stradale di Ascoli Piceno ha impiegato nr. 29 pattuglie, le quali hanno operato nr. 15 soccorsi stradali e nr. 13 posti di controllo con l’identificazione di nr. 184 persone ed il controllo di nr. 168 veicoli.

L’attività di controllo delle arterie principali e secondarie mirato al controllo dei veicoli i cui conducenti durante la guida faccino uso del telefono cellulare e dei veicoli che effettuano trasporto merci, in particola modo le sostanze alimentari.

Il Posto di Polizia Ferroviaria di San Benedetto Tronto, nell’ambito dell’attività di prevenzione finalizzata ad incrementare i livelli di sicurezza ordinaria e i dispositivi di controllo programmati nella settimana passata, ha impiegato nr. 14 pattuglie che hanno identificato complessivamente nr. 179 persone, di cui nr. 22 cittadini extracomunitari.

Nell’ambito dell’attività di specifica competenza gli operatori della PolFer hanno denunciato in stato di libertà una cittadina comunitaria perché col lancio di una pietra ha danneggiato un vetro di un treno in sosta.

La Sezione Operativa di Sicurezza Cibernetica Nell’ambito delle attività istituzionali della specialità, nella settimana dal 04.12.2023 al 07.12.2023, sono state raccolte n. 3 denunce di cui una per molestie a mezzo social, una per trading on-line e una per spoofing.

