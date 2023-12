STADIO ore 16.15 “Del Duca” di Ascoli Piceno diciassettesima giornata del campionato di Serie B.

Bianconeri che a soli 13 punti in classifica al penultimo posto sfidano il lanciatissimo Catanzaro al quarto posto con 30 punti. Ascoli in campo con i calzettoni rossi per celebrare il 29° anniversario della scomparsa del Presidentissimo Costantino Rozzi. Presente anche patron Pulcinelli.

Sono 753 i tifosi ospiti presenti.

Prima dell’inizio della gara sarà rispettato un minuto di raccoglimento in memoria di Juliano, ex calciatore del Napoli e campione d’Europa nel 1968 con la Nazionale italiana.

ASCOLI (3-5-2): Viviano; Bellusci, Botteghin, Quaranta; Bayeye (45’ st Adjapong), Masini, Di Tacchio, Giovane (26’ st Milanese), Falasco; Mendes, Rodriguez (37’ st Manzari). A disp. Barosi, Bolletta, Haveri, Gnahoré, Millico, D’Uffizi, Nestorovski, Maiga Silvestri, Rossi. All. Castori

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Katseris (19’ st Situm), Scognamillo, Brighenti, Krajnc; Sounas (19’ st Brignola), Pompetti (19’ st Pontisso), Ghion, Vandeputte (40’ st Oliveri); Ambrosino (30’ st D’Andrea), Biasci. A disp.: Sala, Borrelli, Krastev, Verna, Stoppa, Miranda. All. Vivarini

ARITRO: Alberto Santoro della sezione di Messina

Assistenti: Emanuele Prenna e Vito Mastrodonato, entrambi di Molfetta. Quarto Ufficiale Domenico Mirabella di Napoli, al VAR Gianpiero Miele di Nola, AVAR Michael Fabbri di Ravenna.

RETI: 14’ pt Mendes (A)

NOTE: ammoniti Botteghin (A), Falasco (A), Rodriguez (A), Biasci (C), Di Tacchio (A), Giovane (A), Brighenti (C), Bellusci (A), Vandeputte (C), Oliveri (C), Scognamillo (C.). Spettatori 6.470 (3.324 abbonati) per un incasso di 57.572,40 € (rateo abbonamenti 26.268,40 €). Rec. 1’ pt, 5’ st.

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

96′ FINISCE CON LA VITTORIA DEI BIANCONERI dopo due mesi

95′ ammonito Scognamillo per fallo sulla trequarti

93′ assalto finale del Catanzaro ma si barrica il Picchio

90′ OCCASIONE ASCOLI, cross di Adjapongdalla destra stop, finta e tiro di Falasco deviato in corner da Fulignati

88′ Ammonito Oliveri per una spinta su Manzari a centrocampo

79′ OCCASIONE CATANZARO salva tutto Bellusci chiudendo in corner

78′ rimane a terra Mendes in area avversaria l’arbitro lascia proseguire nonostante l’evidente colpo al mento

77′ spinte tra Vandeputte e Bellusci che rimane a terra caos a centrocampo si aspetta la decisione di Santoro che ammonisce entrambi

74′ ammonito Brighenti fallo sull trequarti su Rodriguez, punizione Picchio da posizione interessante sulla detsra batte Falasco ma sbaglia tutto

72′ esce Giovane dentro Milanese, corner per il Picchio che si conclude in un nulla di fatto

68′ Girata alta di Scognamillo dopo una punizione di Vandeputte deviata dalla barriera

65′ Triplo cambio Catanzaro: fuori Katseris, Sounas e Pompetti, dentro Situm, Pontisso e Brignola

60′ ammonito Di Tacchio

58′ contropiede rapido del Picchio Rodriguez serve Mendes tiro a giro dal limite che termina sul fondo, zoppica Rodriguez ancora

57′ intervento sospetto su Rodriguez in area giallorossa che rimane a terra

56′ ammonito Biasci per un intervento a centrocampo su Di Tacchio

50′ Ascoli subito aggressivo sfonda Quaranta in area ma Santoro fischia contro il Picchio ennesimo svarione del direttore di gara che sembra arbitrare a senso unico

45′ si ricominicia non ci sono cambi

PRIMO TEMPO

46′ termina il primo tempo

43′ Rodriguez tenta un anticipo sulla trequarti subisce fallo ma Santoro lo ammonisce inspiegabilmente

35′ sfonda Falasco in area in dribbling viene steso ma il direttoe di gara lo ammonisce per simulazione, Falasco rimane a terra dolorante alla caviglia

32′ OCCASIONE ASCOLI, i bianconeri chiedono il rigore per fallo di mano di Scognamillo sul tiro al volo di Rodriguez nel momento in cui cerca di anticipare il 99 bianconeri su cross di Bayeye dalla destra . Lascia correre l’abitro di gara dopo il check VAR conferma il corner.

26′ ASSALTO ASCOLI, doppia occasione con Rodriguez. ci prova prima con un tiro al volo su assist di petto di Mendes da limite sulla respinta arriva Bayeye a rimettere al centro ma il tap in al volo di Rodriguez colpisce la traversa. Vicina al raddoppio l’Ascoli

24′ ammonito Botteghin per un fallo a centrocampo

20′ OCCASIONE CATANZARO ci mette una pezza Viviano su un colpo di testa ravvicinato di Katseris dopo un vivace batti e ribatti in area

14′ GOOOOOOOOOOOOOL ASCOLI Pedro Mendes con il piattone destro in area infila in rete sfruttando un perfetto assist rasoterra dalla destra di Rodriguez. Settimo gol per il 90 bianconero

8′ Possesso palla ll’Ascoli e Catanzaro che non supera la metà campo

1′ Ascoli subito in avanti tiro di Di Tacchio sul fondo

0′ CALCIO DI INIZIO AI BIANCONERI

