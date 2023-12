ASCOLI PICENO – Questa mattina, il Questore della Provincia di Ascoli Piceno Dr. Giuseppe Simonelli ha presentato alla stampa locale il calendario della Polizia di Stato 2024. Questa edizione è stata affidata al fotografo Massimo Sestini, vincitore nel 2015 del prestigioso premio World Press Photo.

Il lavoro del professionista coniuga in 13 scatti la bellezza naturale dell’Italia con l’impegno che ogni giorno le donne e gli uomini della Polizia di Stato mettono al servizio della gente nell’adempimento delle funzioni istituzionali. Come ogni anno il calendario della Polizia di Stato svolge una funzione solidale.

Potrà essere acquistato sul Sito dell’UNICEF o su piattaforma di commercio on-line. Il ricavato della vendita sarà destinato al Comitato Italiano per l’Unicef Onlus ed in parte al Fondo Assistenza per il Personale della Polizia di Stato in favore del piano “Marco Valerio”.

Per informazioni rivolgersi all’URP della Questura di Ascoli Piceno

tel. 0736355703

Pagina Facebook questura Ascoli Piceno

