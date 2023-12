ASCOLI PICENO – Sarà Simone Sozza della sezione di Seregno l’Arbitro designato per dirigere PISA-ASCOLI, match valido per la 18^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma sabato 23 dicembre, alle ore 16:15, al “Romeo Anconetani” di Pisa. Gli Assistenti sono Giuseppe Di Giacinto di Teramo e Alex Cavallina di Parma. Quarto Ufficiale Domenico Castellone di Napoli, al VAR e AVAR (entrambi on-site) rispettivamente Francesco Fourneau di Roma ed Ermanno Feliciani di Teramo.

Seduta tattica e partita nel pomeriggio del 21 dicembre al Picchio Village per i bianconeri, che stanno ultimando la preparazione al match di sabato col Pisa. Oggi la squadra sosterrà alle 10:30 al centro sportivo l’ultimo allenamento prima della partenza anticipata per la Toscana.

Dopo la brillante vittoria sul Catanzaro, l’Ascoli è salito al diciasettesimo posto in classifica con 16 punti sempre in zona playout, Pisa a 18 punti e al 14esimo posto, una vittoria per i bianconeri significherebbe sorpasso e un pò di respiro per passare un Natale tranquillo e scendere poi nuovamente in campo il 26 dicembre al “Del Duca” col Cittadella prima di chiudere il 2023.

Il Giudice Sportivo, con riferimento ai provvedimenti disciplinari adottati in occasione di Ascoli-Catanzaro, ha squalificato per una giornata Giuseppe Bellusci e Francesco Di Tacchio, entrambi diffidati e ammoniti per la quinta volta da inizio stagione. Ammonizione e ammenda di € 1.500,00 a Nicola Falasco “per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria”. Ammenda di € 3.000,00 al Club “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi e un fumogeno”.

Entra in diffida Giovane, che va ad aggiungersi a Nestorovski.

QUI PISA.

Ambiente caldo e tifoseria che mette spesso nel mirino la società, andamento altalenante dei neroazzurri che in casa fanno fatica e hanno conquistato solo 7 dei 18 punti totali.

Sarà assente lo squalificato Marin, in diffida Maxime Leverbe e Lisandru Tramoni. Mister Aquilani studia le alternative nel suo 4-2-3-1 in dubbio fino all’ultimo Barberis e Beruatto, e dovrà fare a meno degli infortunati Calabresi, Toregrossa, Tramoni, Jureskin e Touré.

