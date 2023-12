OFFIDA – La città di Offida torna sugli schermi di Rai 1 il prossimo 30 dicembre.



Il programma “Linea Verde Life” condotto da Elisa Isoardi e Monica Caradonna in onda su Rai 1, ogni sabato dalle 12:20, sceglie Offida per la sua tappa fuori porta di Capodanno.



La trasmissione che racconta l’Italia del cambiamento, della ricerca, del rispetto dei territori punta i riflettori sul Merletto a Tombolo di Offida, sulle sue tipicità enogastronomiche e su alcune delle bellezze architettoniche del Borgo cittadino.



“Una bella opportunità – commenta l’Assessore al Turismo Cristina Capriotti- per tornare a fare ammirare sullo schermo nazionale alcune delle nostre ricchezze e la nostra comunità che ringrazio sentitamente per la disponibilità e il coinvolgimento entusiasta. Tutti sintonizzati quindi sabato 30 dicembre su Rai1”

