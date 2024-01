OFFIDA – Il presidente dell’Unione dei Comuni della Vallata, Alessandro Luciani, ringrazia due importanti collaboratori, Luigi Ficcadenti, appena andato in pensione e Ornella Nespeca per l’incarico svolto a livello amministrativo per l’ente, fino al 31 dicembre.

Dopo 40 anni di servizio va in pensione Luigi Ficcadenti, un dipendente pubblico esemplare per il ruolo che ha svolto all’Unione dei Comuni della Vallata. È stato sia il responsabile dei Servizi Sociali di 5 comuni (Spinetoli, Colli del Tronto, Castorano, Offida e Castel di Lama), con 33 mila abitanti complessivi e inoltre il coordinatore d’Ambito dei 5 comuni più Appignano e Castignano.

Soprattutto negli ultimi anni col PNRR, Ficcadenti è riuscito ad attingere a diversi fondi rendendo possibili importanti investimenti nel Sociale in tutti i territori, contribuendo a rendere l’ente molto efficiente ed efficace, sgravando di fatto i Comuni da parecchio lavoro riguardante i Servizi Sociali.

Un ringraziamento va anche a Ornella Nespeca che ha lasciato il suo incarico determinante per l’area amministrativa dell’Unione dei Comuni, fino al 31 dicembre.

I loro due ruoli fondamentali verranno ricoperti da due figure che sono dipendenti a tempo indeterminato dell’Unione: Maria Concetta Rosati prenderà l’area amministrativa, mentre la responsabilità dei Servizi Sociali passerà a Chiara Buondi.

Per quanto riguarda il coordinamento d’Ambito dei sette Comuni, per garantire una continuità nei prossimi 7 mesi, abbiamo chiesto la collaborazione allo stesso Ficcadenti, che ha accettato a titolo gratuito accontentandosi solo di un rimborso spese. E la cosa non ci ha stupito, visto il il calibro della sua persona.

