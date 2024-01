COLLI DEL TRONTO – Appuntamento sociale.

Giovedì 18 gennaio, alle 16:30, l’hotel “Casale” di Colli del Tronto ospiterà il convegno organizzato dagli Ambiti Territoriali Sociali 21, 22, 23 e 24 dal titolo “Conoscere per educare: come sostenere lo sviluppo espressivo del bambino nel sistema integrato 0-6”. L’incontro si rivolge agli educatori, agli insegnanti e ai coordinatori pedagogici che operano con le fasce di età da 0 a 6 anni nel Piceno, con lo scopo di esplorare il tema dell’educazione alla luce delle più recenti evidenze scientifiche. Sarà inoltre occasione per presentare i progetti dedicati allo sviluppo motorio e linguistico dei bambini, attivi nei nidi e nelle scuole d’infanzia del territorio piceno.

Il convegno sarà arricchito dagli interventi di Piero Crispiani, professore onorario Università di Macerata e professore ordinario Università Link Campus University di Roma, Eleonora Palmieri , psicologa, pedagogista terapista ITARD e neuropsicomotricista, Cristiana Carniel, presidente dell’associazione “Michelepertutti”, Matteo Della Sciucca, psicomotricista neurofunzionale della cooperativa “Millennium” e delle coordinatrici pedagogiche del protocollo d’intesa CPT 0-6 del Piceno Rita Tancredi,Erika Piergallini, Rosanna Vigliarolo e Patrizia Nobili. Modera l’incontro Rita Tancredi.

L’evento è aperto a tutti a titolo gratuito. Per partecipare è necessario iscriversi online al link dedicato (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-conoscere-per-educare-778678838367). Ulteriori informazioni via e-mail all’indirizzo [email protected]. Saranno rilasciati attestati di partecipazione.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.