ASCOLI PICENO – Si è svolta, presso le Osterie e Botteghe Francescane ad Ascoli Piceno, la cerimonia conclusiva del corso di primo livello per barman.

Il percorso, promosso dalla CNA Picena ed Accademia del Gusto, ha visto la partecipazione di dodici giovani del territorio ascolano.

Questi, a fronte delle 40 ore trascorse tra esercitazioni pratiche e teoria, potranno finalmente mettere in pratica quanto appreso.

Si segnala, infatti, una sempre più crescente richiesta di questa figura professionale, segno inequivocabile della crescita del comparto turistico della città.

A presenziare, oltre a Luigi Silvestri, titolare delle Osterie presso cui si è svolto i lcorso, anche Arianna Trillini, Presidente della CNA Picena.

Quest’ultima ha dichiarato: “Il mio augurio è che questo traguardo possa rappresentare il primo passo verso la realizzazione dei vostri sogni. La CNA aiuta da sempre, attraverso la sua presenza sul territorio, i giovani che vogliono affacciarsi nel mondo dell’imprenditoria. Tuttavia, alla base di un’attività non è più sufficiente la competenza nel proprio settore. Bisogna infatti conoscere temi quali quelli finanziari, amministrativi e di norme concernenti la sicurezza sul lavoro. In particolare, vorrei soffermarmi su quelle ambientali. Da tempo, le aziende si stanno impegnando per lavorare in modo etico, in ossequio a quelle che sono le norme “green“. La crescita economica deve pertanto andare di pari passo con la tutela del pianeta. Concludo ribadendo che l’artigiano si muove in un mondo particolarmente complesso, in cui, come detto, sono necessarie competenze trasversali“.

La cerimonia è poi proseguita con la consegna dei diplomi ai dodici partecipanti, di cui si segnala l’abnegazione e l’impegno profuso.

Quest’ultimi, infatti, hanno partecipato alla formazione senza mai collezionare un’assenza.

