ASCOLI PICENO – Al Picchio Village è ripresa la preparazione dei bianconeri, che hanno iniziato a proiettarsi al prossimo impegno di campionato col Como, in programma Sabato 27 Gennaio alle ore 14 allo stadio “Sinigaglia” , valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B, lombardi secondi con 39 punti in classifica e bomber Cutrone in attacco spaventano ma come con le altre big i mister Castori prepara la corazzata bianconera.

All’andata terminò 1 a 0 per gli ospiti grazie al gol proprio di Cutrone, ora i biancoblù dal mercato invernale sono orfani di Cerri passato all’Empoli e di Scaglia, Arrigoni e Vignali.

Nella giornata di lunedì 22 i titolari del match contro il Bati sono stati impegnati in un lavoro rigenerativo; tutti gli altri hanno svolto un lavoro metabolico con e senza palla. Ascoli che anche per questa gara dovrà fare a meno di Bayeye, impegnato in Coppa d’Africa e degli squalificati Masini e Falasco oltre i lungodegenti Kraja e Bogdan. Si attendono i rientri degli infortunati Caligara e Tavcar.

Intanto i bianconeri possono godersi le prestazioni di Pedro Mendes, sempre più fondamentale per questa squadra, raggiunta quota 9 gol e 2 assist in campionato il centroavanti portoghese è diventato l’idolo della tifoseria, grazie non solo alle reti spesso decisive ma anche per le sue prestazioni, fatte di qualità ma anche quantità e una grande dose di sacrificio che piace tanto al pubblico bianconero, dote imprescindibile per giocatori di una squadra che deve assolutamente lottare per la salvezza. Nulla è impossibile quando Mendes è nelle migliori condizioni può dimostrare anche le sue doti balistiche e aeree.

