ASCOLI PICENO – “L’entusiasmo sale” è il titolo della nuovissima sigla del festival NOTE IN RADIO.

I ballerini delle scuole di danza “Lab22” e “Il Cigno” si stanno preparando al meglio per sabato 9 marzo, quando al teatro Ventidio Basso si terrà la finalissima del Festival in cui si esibiranno cantanti provenienti da tutta Italia (Bambini, Ragazzi e Adulti), con canzoni inedite.

Tra gli autori spiccano anche nomi dello Zecchino D’Oro e di Sanremo.

I biglietti sono già in vendita presso la biglietteria di Piazza del Popolo e su Vivaticket (biglietti da 1 euro per bambini fino a 10 anni).

Inoltre, in questi giorni sta andando in onda il programma radiofonico NOTE IN RADIO.

Per saperne di più è possibile visitare il sito web http://www.noteinradio.ito scrivere a http://[email protected]. Tutti ormai cantano #lentusiasmosale!

Il festival è patrocinato e sostenuto dal Comune di Ascoli Piceno, con l’aiuto di AVIS, UTEAP e dei ragazzi di Generazione Fly.

