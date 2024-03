ASCOLI PICENO – Valentin Fagarasian, deputato del parlamento rumeno e rappresentante dei rumeni all’estero, ha fatto tappa ad Ascoli. Ha incontrato una delegazione dell’Ugl di Ascoli, composta dal rappresentante del sindacato Carlo Narcisi e Anna Maria Valeria Conea, neo eletta a capo del coordinamento donne Ugl di Ascoli. Hanno discusso delle principali tematiche che riguardano il territorio piceno, quali la sicurezza sui luoghi di lavoro. L’esponente politico ha poi avuto un incontro con il Sindaco di Ascoli Marco Fioravanti.

«C’è stato aumento degli infortuni sui luoghi di lavoro- spiega il rappresentante della sede di Ascoli dell’Ugl Carlo Narcisi- Ci sono problemi sui diritti dei lavoratori e la disoccupazione giovanile e over 50 è troppo alta. ma anche su quelli invisibili di tutti i giorni, come il mantenimento del potere di acquisto dei lavoratori e pensionati.Le politiche dell’Ugl di Ascoli si possono sintetizzare nella frase dello slogan del tesseramento 2024 “Noi siamo Avanguardia”, le avanguardie sono quelli che vedono i problemi e cercano di risolverli prima degli altri. Stiamo cercando, insieme all’Amministrazione comunale, di avere uno spazio per far votare i cittadini rumeni alle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Questo impegno aiuterebbe l’integrazione dei cittadini della comunità rumena picena».

« Bisogna ridurre la tassazione sul lavoro. L’imprenditore, in questo modo, potrebbe assumere di più e aumentare gli stipendi- ha sottolineato il deputato Valentin Fagarasian -La comunità rumena è importante anche qui. Invitiamo il Sindaco Fioravanti a venirci a trovare in Romania. Si potrebbe fare anche un gemellaggio con una nostra città. Consiglio anche di poter inserire qualche cittadino rumeno nelle liste delle prossime comunali, un esperimento già fatto in altre realtà italiane» ha spiegato l’esponente politico rumeno.

« Penso che la possibilità di avere un seggio per la comunità straniera sia realistica. Quella rumena è molto inserita anche nella nostra città. In città si potrebbe creare un ufficio di relazioni internazionali per portare avanti progetti in altri paesi e avviare partnership, come nel caso del nostro recente viaggio in Albania. Si possono avviare non solo gemellaggi, ma anche protocolli d’intesa per scambi culturali tra i giovani» ha spiegato il Sindaco Marco Fioravanti. La giornata si è conclusa con un incontro con l’assessore all’Istruzione Donatella Ferretti dove si è parlato di formazione, cultura e la possibilità di scambi tra studenti. Interessante il tema dibattuto sulle differenze tra l’Università italiana e quella rumena.

