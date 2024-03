Mister Castori dovrà dunque fare a meno di due pilastri della squadra per la gara Sampdoria-Ascoli, valida per la 28° giornata di Serie BKT 2023/24 e in programma lunedì 11 marzo allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova.

ASCOLI PICENO- Il Giudice Sportivo, con riferimento ai provvedimenti disciplinari adottati in occasione di Ascoli-Reggiana, ha squalificato per una giornata il portiere Emiliano Viviano, espulso “per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco” e il centrocampista Francesco Di Tacchio, ammonito nel corso del match con gli emiliani per la decima volta da inizio stagione.

E’ stata comminata al Club bianconero un’ammenda di € 1.500,00 “per avere suoi sostenitori, al 50’ st, lanciato nel recinto di giuoco un petardo”.Restano in diffida Bellusci, Botteghin, Falzerano, Nestorovski, Quaranta e Rodriguez.

