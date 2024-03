CASTORANO – Il Sindaco uscente Graziano Fanesi svela il nome del suo successore: sarà Rossana Cicconi il candidato per le prossime elezioni comunali di giugno.

“Nei mesi scorsi si è aperto un discorso per individuare un candidato che avesse esperienza, competenza, la volontà e il tempo da dedicare, per intraprendere un percorso amministrativo – commenta Fanesi – Ebbene, Rossana Cicconi ha tutti questi requisiti. Inoltre, sarebbe la prima Sindaca di Castorano”.

Cicconi vanta 10 anni di esperienza politica, dal 2004 al 2014, in cui è stata vice sindaco con delega ai Servizi Sociali e alla Scuola. Castorano grazie a lei beneficia ancora di un servizio doposcuola, unico in tutta la provincia, per l’aiuto che dà alle famiglie nella gestione dei figli nelle ore pomeridiane e per il costo mensile irrisorio di 20 euro.

“Avevo intuito all’epoca che la società stava cambiando – interviene la candidata – lo vivevo anche sulla mia pelle, come mamma lavoratrice, e per questo ideai il servizio. Per aiutare le famiglie castoranesi”.

Per chi non la conoscesse, Rossana Cicconi ha 57 anni, vive a Castorano dal 1989, è infermiera al Mazzoni e madre di due figli.

Nel circolo Pd locale la sua candidatura è stata eletta all’unanimità, conferma il segretario Nazario Schiavoni: “La scelta è il frutto di un’esperienza politica, di un percorso che è sfociato nel suo nome. Ha dimostrato intelligenza e capacità nel campo”.

La candidata precisa di essere l’espressione del Pd ma che la lista che formerà sarà civica, con cittadini che vorranno metteranno al servizio di Castorano: “Siamo aperti a tutti. Senza vincoli. Stiamo lavorando per una squadra inclusiva”.

Dal canto suo, il Sindaco uscente dichiara che supporterà Cicconi e si metterà a sua disposizione, anche se le modalità sono ancora da definire. “Ad oggi – conclude Fanesi – quella di Rossana Cicconi è l’unica candidatura di Castorano, non abbiamo ancora alcuna ufficialità di eventuali altre”.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.