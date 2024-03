ASCOLI PICENO – E’ subito emergenza in difesa per il nuovo mister del Picchio Massimo Carrera. Il bollettino medico riporta la risonanza magnetica a cui si è sottoposto Eric Botteghin che ha evidenziato una lesione muscolare al soleo della gamba destra. Il capitano ha già iniziato le terapie previste dal programma di recupero.

IL tecnico dovrà così fare a meno nel prossimo match contro il Lecco, sia di Botteghin che di Quaranta squalificato, ancora out Gagliolo e da verificare le condizioni di Bellusci e Vaisanen. La gara di massima importanza nella lotta salvezza, valida per la 30^ giornata del Campionato Serie BKT, in programma domenica 17 marzo, alle ore 16:15, al “Del Duca” sarà arbitrata da Daniele Rutella di Enna. Gli Assistenti sono Domenico Rocca di Catanzaro e Nicolò Cipriani di Empoli. Quarto Ufficiale Dario Di Francesco di Ostia Lido, al VAR Antonio Di Martino di Teramo, AVAR Matteo Gariglio di Pinerolo.

Dávid Ďuriš è stato convocato dal CT della Nazionale maggiore della Slovacchia – nonché allenatore del Napoli – Francesco Calzona per la disputa di due match amichevoli, utili in preparazione agli Europei, che vedranno la Slovacchia debuttare col Belgio il prossimo 17 giugno. Il 23 marzo, al “Národny” Futbalovy Stadión di Bratislava, è in programma Slovacchia-Austria, alle ore 18, mentre il 26 marzo, alle ore 19:00, Ďuriš affronterà la Norvegia allo “Ullevaal” Stadium di Oslo.

La Lega B ha comunicato date e orari delle partite dalla 34^ alla 36^ giornata del Campionato Serie BKT.

Questi gli impegni dell’Ascoli Calcio:

34^ sabato 20 aprile ASCOLI-MODENA h 14

h 14 35^ sabato 27 aprile TERNANA-ASCOLI h 14

h 14 36^ mercoledì 1 maggio ASCOLI-COSENZA h 15

