OFFIDA – “Se si può riassumere l’operato dell’Amministrazione Massa nei primi 5 anni di mandato in una parola, quella è senz’altro strategia. Che declinata al plurale, ha permesso al gruppo di Offida Solidarietà e Democrazia di andare sempre avanti, senza fermarsi mai, nemmeno durante la pandemia. Continuando ad alimentare un progetto che che ha condotto il gruppo di maggioranza fino a oggi: il momento in cui si torna a richiedere la propria conferma ai cittadini”.

Si apre così la nota stampa giunta in redazione dal gruppo politico: “E Massa lo fa avviando un percorso, presentandosi con un nuovo slogan, che più che essere un réclame, acquisisce l’importanza di una parola d’ordine: Offida desso”.

Sul palco della sala di un’Enoteca regionale gremita di pubblico, sono saliti anche i suoi attuali assessori – Isabella Bosano, Cristina Capriotti, Davide Butteri e Maurizio Peroni – che hanno sottolineato l’operato dell’Amministrazione degli ultimi 5 anni. A partire dalle opere pubbliche in via di realizzazione, – come il grande polo scolastico e la sede definitiva dell’Istituzione musicale Sieber – la costante vicinanza alle persone fragili, la rimodulazione degli eventi culturale nel pieno rispetto delle regole che la pandemia ha imposto, aiuti concreti e iniziative che rispondessero alle esigenze delle attività commerciali e creassero nuove opportunità, il rimettere a sistema i punti di forza delle città a livello turistico, allargando il parterre di visitatori e rendendo il turismo sostenibile per i residenti.

“Dopo anni di isolamento – sintetizza Peroni – abbiamo puntato alla riconnessione tra i cittadini. E penso, in questo senso, all’importanza della riapertura della Biblioteca comunale, ai nuovi marciapiedi che collegano diverse zone di Offida, così come al centro della città che entrato in contatto con aree più periferiche grazie a dei percorsi naturalistici”.

L’avvio di un nuovo percorso di Offida Solidarietà e Democrazia è ufficialmente iniziato e come ha annunciato Massa, vedrà tutti coinvolti: “Offida è una grande città. OffidAdesso! Siamo pronti e resta immutata la nostra determinazione per continuare a costruire la proposta per guidare la città, con capacità, responsabilità, pacatezza. Lo abbiamo già fatto. Lo stiamo facendo. Continueremo a farlo puntando sempre più all’inclusione, operando in armonia con una comunità unita. Perché se una comunità è forte lo è anche la città. OffidAdesso è un percorso che faremo insieme. Da prospettive e orizzonti chiari nascono le albe del futuro”.

LE TAPPE DEL PERCORSO

Sabato 23 marzo:

– ore 10 Plenaria

– ore 12, in Piazza del Popolo, aprirà La Casa di OffidAdesso (sede elettorale della lista Offida Solidarietà e Democrazia);

Forum programmatici per lo sviluppo sostenibile sui 17 obiettivi dell’Agenda 2030 (4 incontri):

– OffidAdesso Solidale e Inclusiva (lunedì 25 marzo, ore 21);

– OffidAdesso Per una migliore qualità della vita (mercoledì 27 marzo ore 21);

– OffidAdesso È futuro (mercoledì 3 aprile, ore 21);

– OffidAdesso Resiliente, Attiva e Attrattiva (venerdì 5 aprile, ore 21);

Sabato 20 aprile: Conferenza programmatica aperta (sintesi del lavoro svolto dai Forum), ore 10-12 e 14-16;

Venerdì 26 aprile: ore 18:30, Presentazione della lista;

Dal 6 maggio: Incontro con i cittadini nei quartieri.

