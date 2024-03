Sono 209 i beneficiari dei 200 mila euro di fondi, tutti di provenienza comunale, per il sostegno agli affitti. In questi giorni saranno liquidate le somme a coloro che possedevano i requisiti previsti dal bando.

ASCOLI – Sono 209 i beneficiari dei 200 mila euro di fondi, tutti di provenienza comunale, per il sostegno agli affitti. In questi giorni saranno liquidate le somme a coloro che possedevano i requisiti previsti dal bando e che quindi potranno contare su un aiuto economico per pagare i canoni di locazione.

“La nostra politica sociale – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – va avanti attraverso azioni concrete, che dimostrano attenzione e vicinanza alle famiglie. Abbiamo messo a disposizione 200 mila euro, tutti presi dal bilancio comunale, perché crediamo molto in interventi come questo, necessari per tamponare emergenze e difficoltà che quotidianamente riscontriamo nella popolazione. Proseguiremo nel nostro impegno su questo filone, convinti che sia giusto dare una mano a chi vive momenti complicati”.

Le istanze pervenute sono state 250,41. Per accedere era necessario avere alcuni requisiti oggettivi, tra cui un contratto di locazione regolarmente registrato che avesse a oggetto un alloggio di proprietà privata e un canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore a 700 euro. A questo si sommavano altri requisiti, come il limite di reddito Isee di 6.542,51 euro e il pagamento delle rate del canone di locazione per almeno 8 mensilità per l’annualità 2023, da dimostrare attraverso la presentazione di idonea documentazione.

“Con questo bando – ha aggiunto l’assessore ai Servizi sociali, Massimiliano Brugni – vogliamo ostacolare fenomeni di sfratto, che purtroppo sono sempre più frequenti. Come Amministrazione andiamo avanti secondo una logica di vicinanza alle famiglie ascolane: questo intervento straordinario, che ha visto un notevole impegno economico da parte del Comune, si somma alla liquidazione dei buoni alimentari di dicembre. Si tratta di misure che confermano e ribadiscono la nostra attenzione verso le tematiche sociali”.

