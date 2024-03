ASCOLI PICENO – Convocato dal Prefetto si è riunito stamane in Prefettura il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’incontro era stato richiesto dal Presidente dell’unione dei Comuni della Vallata del Tronto a seguito di alcuni furti in abitazioni, che si sono recentemente registrati nella zona, destando preoccupazione tra gli Amministratori e la popolazione.

Il Prefetto, dopo una approfondita disamina dei dati statistici sui furti dai quali è emersa una recrudescenza del fenomeno, soprattutto negli ultimi mesi, ha invitato i Sindaci ad attivare con il necessario ed imprescindibile supporto della Prefettura e delle Forze dell’Ordine, tutti gli strumenti necessari ad incrementare il controllo del territorio. In tal senso, ha aggiunto, particolarmente utili -anche a fini preventivi- risultano i sistemi di videosorveglianza attuata tramite telecamere in grado di leggere il numero di targa dei veicoli in transito, la sottoscrizione di appositi protocolli con la Prefettura per l’attuazione del controllo di vicinato da parte di gruppi di cittadini specificamente individuati a tale scopo e la stipula di patti per la sicurezza urbana.

Massima attenzione dovrà essere rivolta anche all’attuazione di politiche attive rivolte all’inclusione sociale e nei confronti di situazioni di degrado presenti nel territorio comunale.

L’attuazione di tali misure, in aggiunta ad un incremento dei dispositivi di sicurezza da parte delle Forze dell’Ordine, irrobustirà il sistema complessivo di prevenzione in atto, assicurando un maggior controllo del territorio e una migliore percezione della sicurezza da parte della popolazione.

Da parte loro i rappresentanti delle Forze dell’Ordine hanno evidenziato che gli autori di tale reato provengono per lo più da fuori provincia e operano secondo modalità oramai consolidate, in zone meno controllate, quasi sempre fuori da centri urbani, muovendosi lungo la salaria e gli altri tratti viari nella vallata del tronto . I vertici delle Forze dell’Ordine hanno assicurato una intensificazione dei servizi lungo quei territori, che verrà concordemente attuata secondo precisi indirizzi operativi.

I Sindaci dei Comuni presenti, nel ringraziare il Prefetto e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, si sono impegnati a verificare la possibilità di installare, ove non presenti, e/o implementare i sistemi di videosorveglianza con lettura targhe OCR e a valutare la possibilità dell’attuazione, tramite la sottoscrizione di appositi protocolli con la Prefettura, di gruppi di controllo del vicinato.

Erano presenti i Vertici delle Forze dell’Ordine, il Vice Sindaco di Ascoli Piceno, il Rappresentante della Provincia, i Sindaci dei Comuni di Appignano del Tronto, Castignano, Colli del Tronto, Offida e Spinetoli nonché i Vice Sindaci di Castel di Lama e di Castorano.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.