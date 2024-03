OFFIDA – Partono le opere di ristrutturazione e riqualificazione degli impianti sportivi “Alessio Piccioni”. Il totale dei lavori previsti ammonta ad euro 654.246,25, finanziati in parte dal Fondo Sport e Periferie a seguito del Bando che ci siamo aggiudicati e in parte con la compartecipazione del Comune di Offida.

Il 28 marzo l’area di cantiere è stata consegnata alla ditta Limonta Sport SPA.

L’intervento prevede la trasformazione dell’attuale fondo di terra rossa a terreno di gioco in erba sintetica di ultima generazione in conformità con i regolamenti FIFA e FIGC LND ai fini della relativa omologazione, puntando a migliorare la qualità dell’impianto e a preservare il campo in erba naturale.

Nell’ottica di ammodernamento di tutto il centro sportivo verranno eseguiti lavori su :

-gli impianti elettrici e di illuminazione del nuovo campo e del campo in erba;

-la ristrutturazione delle gradinate

-la ristrutturazione degli ingressi al campo in erba naturale

Per raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico dell’impianto sportivo si installerà:

-un impianto fotovoltaico per la produzione di energia da fonti rinnovabili

-pannelli solari termici per la produzione di ACS;

-macchine per la ventilazione meccanica controllata, migliorando così la salubrità dell’aria degli spogliatoi.

“Un altro obbiettivo raggiunto – commenta il Sindaco Luigi Massa – che guarda al benessere e fruibilità adeguata degli impianti frequentati da tanti nostri giovani concittadini”.

