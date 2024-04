ASCOLI PICENO- Queste le dichiarazioni rilasciate da Mister Carrera alla WEB TV ASCOLI CALCIO alla vigilia di Cittadella-Ascoli:

“Sappiamo l’importanza della partita, conosciamo le caratteristiche del Cittadella, una squadra aggressiva; dobbiamo essere pronti, fin dal riscaldamento, a sapere ciò che ci aspetta, sarà una battaglia, bisognerà lottare su ogni pallone e rendere la vita dura all’avversario. Uno contro uno, duelli e seconde palle diventano fondamentali in una partita in cui il piccolo dettaglio può fare la differenza, quindi dobbiamo essere bravi a commettere meno errori possibili. Chiunque giochi non ha importanza, ciò che conta è andare in campo e combattere su ogni pallone fino alla fine, questo dobbiamo fare, ma con un po’ più di tranquillità quando abbiamo la palla nei piedi, credo che la partita sia questa. In settimana abbiamo lavorato su tanti aspetti, la fase difensiva e quella offensiva per dare certezze in più ai ragazzi, si sono applicati bene, hanno fatto una buona settimana e adesso palla al campo e vediamo cosa succederà. Farà caldo, ma ci sarà per tutti, i primi caldi saranno difficili e per questo bisognerà far correre la palla, cercare d’essere lucidi nei passaggi, tenere la squadra corta e fare meno corse lunghe. Non guarderò ai risultati degli altri campi, penso solo all’Ascoli e a cercare di fare una buona partita domani”.

