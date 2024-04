ASCOLI PICENO – Nella mattinata del 16 aprile, in Corso Vittorio Emanuele, davanti alla sede dell’Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno, si è svolta la manifestazione dell’UGL per contestare la tassa del Consorzio di Bonifica Marche.

Il Consorzio di Bonifica è l’ente amministrativo con funzione di bonifica e di gestione e tutela delle risorse idrogeologiche del territorio marchigiano. È impegnato nella manutenzione costante del reticolo idraulico minore, nella gestione della rete irrigua destinata all’agricoltura e nella realizzazione di opere di pubblica utilità.

Una rappresentanza di circa 25 agricoltori e il sindacalista Pino Marucci, con cartelli e megafono, in base a quanto dichiarato da alcuni dei manifestanti “Proteste contro la tassa di bonifica, che portiamo avanti da anni in tutta la regione, per le mancanze di manutenzione da parte del Consorzio, come nel caso dei fiumi, sono anni che manifestiam”. Nei cartelli si legge:”Cittadini non sudditi, diritti e non prepotenze”

NEL VIDEO le dichiarazioni di Marucci che spiega nel dettaglio i motivi della manifestazione

“Tassa generalizzata, anche nelle zone del sisma, è un’imposta sulla proprietà fondaria quindi manifestaizone importante per ristabilire il diritto a non pagare perchè il Consorzio non ha fatto le opere di manutenzione e l’Agenzia dell’entrate non può essere il grimardello.”

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.