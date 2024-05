Sul programma la candidata non si sbilancia, essendo ancora in itere, ma anticipa i focus principali: il sociale e la scuola, considerando i bambini come la priorità del paese

CASTORANO – Rossana Cicconi, candidata sindaco per Uniti con Coraggio per Castorano, ha presentato la sua lista nella serata del 30 aprile in Sala consiliare, davanti ai tanti i cittadini intervenuti.

Tra i nomi dei candidati spicca quello del Sindaco uscente, Graziano Fanesi, ed è proprio suo il primo intervento: “Oggi pomeriggio ho avuto l’onore di presidiare il mio ultimo Consiglio comunale. Sono stati anni intensi, con non poche difficoltà, e ricordo i momenti cupi del terremoto e il Covid. Portare avanti un comune in un periodo così complicato è stata un’esperienza importante in cui non è mai mancato il confronto con gli amministratori e la popolazione. Sono in amministrazione da 15 anni, dal 2009, ho ricoperto vari ruoli impegnandomi al massimo. Ogni incarico svolto nell’amministrazione di un comune fonda le sue basi sull’esperienza, che si matura sul campo. Non ci si improvvisa amministratori o sindaci: sono tanti gli impegni quotidiani da portare avanti per 5 anni, con dedizione e passione”.

Così dicendo, Fanesi lascia il testimone al suo successore, Rossana Cicconi, 57 anni sposata madre di 2 figli, infermiera e con una lunga gavetta in ambito politico come assessore e vice sindaco.

“Desidero mettermi al servizio degli altri – dichiara Cicconi – del paese, della comunità e di tutti i cittadini. Lavoreremo sui progetti iniziati dall’Amministrazione attuale e ci impegniamo a trovare nuove proposte e soluzioni. Mi attiverò perché Castorano diventi un luogo in cui i giovani possano trovare il desiderio di rimanere. Sono orgogliosa della squadra. Ogni candidato da me scelto e voluto è libero di esprimere identità politica e culturale ma in tutti si denota un forte attaccamento al territorio e un vissuto quotidiano della realtà castoranese”.

Sul programma la candidata non si sbilancia, essendo ancora in itere, ma anticipa i focus principali: il sociale e la scuola, considerando i bambini come la priorità del paese. E aggiunge che non ci saranno progetti irrealizzabili: “Ci confronteremo con i cittadini e le associazione per accogliere le proposte e ne valuteremo la fattività”.

Oltre Fanesi ecco la lista degli altri candidati:

– Pietro Speca, 58 avvocato, due esperienze legislative come consigliere e capogruppo: “Una squadra seria e competente con esperienza”.

– Andrea Carlini, 48 anni romano di nascita a Castorano dal 2009, dipendente pubblico, sposato con due figlie: “Voglio continuare ciò che è stato intrapreso da Fanesi”.

– Giorgia Ciccanti, 24 anni libera professionista nel settore enologico, e studentessa di Viticoltura ed Enologia. “Mi aspetto di realizzare diversi progetti. Vorrei riavvicinare i bambini alla natura”.

– Nazario Schiavoni, 59 anni padre e nonno, operaio, segretario PD Castorano. “Vivo il paese a 360°, lo amo e mi sono messo in gioco. Vogliamo riunire il paese e ci vuole coraggio, perché non è facile”.

– Sara Ciotti, 26 anni, laurea magistrale, studentessa e impegnata musei civici: “Occorre rivitalizzare la cultura del paese, ascoltando i miei coetanei e le loro esigenze”.

– Roberto Schiavi, 43 anni geometra, padre di una bambina: “Questa è la prima volta che mi candito, vorrei che i giovani, mia figlia, continuassero a vivere nel nostro paese”.

– Marcella Merletti, 54 anni, si definisce “orgogliosamente nata a Castorano, una persona che si identifica con il proprio territorio”, sposata, lavora in ambito amministrativo, segretaria Pro Loco Castorano: “Il modo dell’Associazionismo e volontariato sono il motore di una comunità che vuole crescere”.

– Cristiano Cicconi, 52 anni commerciante: “Voglio impegnarmi per il mio paese”.

– Marika Maoloni 39 anni, operaia con un ruolo nel sindacato: “Questa non è una lista, è un progetto che guarda all’unità di cui Castorano ha bisogno e passa dal nome di Cicconi. Questo progetto cammina sulle gambe di persone che si sono ritrovate sui valori importanti che sono la partecipazione e l’impegno per il territorio. L’obiettivo è ristabilire la connessione sociale tra i cittadini”.

