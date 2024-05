ASCOLI PICENO – Ha avuto luogo nella mattinata del 23 maggio presso La Bottega del Terzo Settore la conferenza stampa dell’associazione Impero Mmxiv APS, per la presentazione dell’evento “Impero 10th Celebration” in ricorrenza dei 10 anni dalla nascita del gruppo aggregativo.

“Questo sabato, 25 maggio, presso il Polo Culturale Sant’Agostino avrà luogo l’evento celebrativo per i dieci anni dalla nascita della nostra realtà. In questi 10 anni l’Impero si è posto come centro aggregativo per i giovani di Ascoli e del territorio Piceno, mettendo l’amicizia alla base del rapporto umano che si è creato tra i membri che hanno composto il gruppo durante questi anni. Abbiamo deciso di condividere con la città questo momento di unione, invitando a partecipare all’evento le associazioni e organizzazioni con le quali in questi anni abbiamo collaborato in molte occasioni ed eventi” – dichiara Alberto Di Mattia, presidente dell’Associazione – “Prende così vita l’evento di sabato, che, come da progetto, è suddiviso in due segmenti, uno pomeridiano a scopo socio-culturale ed uno serale ricreato e di condivisione. Il pomeriggio, con inizio alle ore 16.30 prenderà il via l’Open Day delle Associazioni, momento nel quale le realtà coinvolte (prevista la partecipazione di Apply, AP Events, AVIS Giovani, Collettivo Caciara, Movimento Giovanile Comunanza, Atelier 1, Mecenate), ognuna munita di una propria postazione espositiva, potranno illustrare al pubblico e ai partecipanti le proprie attività associative, i progetti future, conoscere e farsi conoscere. A seguire, alle ore 18.30 prenderà il via il “Think-Tank delle Associazioni”, un momento sul palco, in cui le stesse dialogheranno sui temi importanti per i giovani nel territorio Piceno, un momento di proposta, crescita e confronto dove le diverse realtà esprimeranno la visione delle nuove generazioni e la loro idea per progetti futuri ad Ascoli.”

Giulia Quagliarini, Responsabile Relazioni Media: “Successivamente, alle 19.30 il programma vede un momento molto importante, quello delle interviste istituzionali. Fulcro di questo panel dovrebbe essere una intervista doppia ai candidati sindaco di Ascoli per le imminenti elezioni. I temi verteranno ovviamente sulle questioni giovanili e tematiche cara ai ragazzi, come l’istruzione e l’università, lo sport, la cultura e la crescita personale e di gruppo. Al momento il candidato Nardini ha confermato la propria disponibilità, mentre siamo in attesa della risposta del candidato Fioravanti. Teniamo molto a questa intervista, perché i giovani sono interessati al futuro della città.”

“Successivamente è previsto un break di un paio d’ore, durante la fase della cena, anche perché alle 21.00 prenderà il via il Concerto dello stimato Maestro Giovanni Allevi in Piazza del Popolo, una volta terminato, sempre nel Polo Sant’Agostino avrà inizio dalle 23.00 e terminerà alle 2.00 il DJ-SET che vedrà coinvolti i maggiori artisti della città: in console Slender, Totorima, Jacopo Ciarmela, Lorenzo Mariani e Marons. Alla voce Matteo Piconi speaker dell’Ascoli e Augusto Capriotti, una delle voci più note della Riviera” – illustra Rocco Taffora, membro del Consiglio Direttivo Impero – “Abbiamo pensato ad un evento che possa coinvolgere tutta la città, la nostra associazione è composta da giovani e per i giovani. A tal scopo, l’evento è progettato come totalmente a ingresso libero e gratuito per tutta la durata, dal pomeriggio durante i dibattiti fino a tutta la durata del dj-set. Questo è possibile grazie ai nostri partner che hanno reso possibile rendere un evento di tale portata fruibile e gratuito alla città, ringraziamo per questo il Consiglio Regionale delle Marche che patrocina l’evento, la Sabelli, Farmacia Fortuna, Turla Costruzioni, CNA Picena e tutti i collaboratori.”

