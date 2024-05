ASCOLI PICENO – L’Ufficio Speciale Ricostruzione ha pubblicato una serie di decreti in materia di edilizia cimiteriale.

Tra questi, c’è quello relativo al secondo acconto per l’esecuzione dei lavori, attualmente in fase finale,

del cimitero di Gualdo (Macerata), il cui intervento ha un importo totale di 789.283 euro. Il Comune,

nelle vesti di soggetto attuatore, si è concentrato, tra le altre cose, sulla riparazione della cappella, della

galleria porticata, dei blocchi loculi e dei muri di cinta e sulla rampa scale esterna, modificata per ottenere un percorso più agevole e sicuro.

«Conosciamo bene l’importanza che rivestono i luoghi dove riposano i nostri cari, soprattutto per i piccoli

comuni dell’entroterra appenninico colpito dal sisma, che hanno perso tutto – spiega la Struttura commissariale -. Riportare tutto alla piena funzionalità rappresenta dunque un dovere che portiamo avanti

con determinazione ed in stretta sinergia con tutte le componenti coinvolte, Comuni, Regione e lo stesso

Usr».

Alla firma anche l’approvazione dei progetti per gli interventi sui cimiteri ascolani delle frazioni di Mozzano (40.000 euro), Castel Trosino (150.000 euro) e Lisciano (100.000 euro). Sempre nel comune di

Ascoli, la Conferenza Regionale ha espresso parere positivo per i progetti dei cimiteri di Casalena

(50.000 euro), Porchiano (80.000 euro) e Rosara (50.000 euro). Stesso iter per la riparazione della chiesa

del cimitero di Capolavilla di Genga (Ancona), per 100.000 euro, di una parte del cimitero di Monte San

Vito, sempre nell’Anconetano (81.000 euro), e per il cimitero di Regnano, frazione di Tolentino (180.304

euro).

La Conferenza Regionale, poi, ha dato l’ok anche al progetto di fattibilità tecnico-economica per la riparazione del cimitero comunale di Monte Rinaldo, in provincia di Fermo, per un importo di 293.000 euro,

ed anche per quello relativo ai lavori di ristrutturazione con miglioramento sismico della Chiesa dell’Annunziata del cimitero maggiore di Osimo (Ancona), per un importo di 500.000 euro.

Infine, l’Usr ha approvato il progetto esecutivo del triplo intervento sui cimiteri di Spelonga, Colle e Faete, frazioni del comune di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), per un totale di 403.900 euro.

