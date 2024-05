L’artista ascoltano, rientrato in scena dopo il brutto periodo della malattia, davanti a 2 mila persone ha incantato con il suo pianoforte emozionandosi più volte davanti al suo pubblico

Foto di Leonardo delle Noci

ASCOLI PICENO – Emozionante.

Il ritorno del Maestro Giovanni Allevi, dopo un lungo periodo di stop a causa della malattia, è stato davvero emozionante. Emozionante è stata anche la ripartenza dalla sua città: Ascoli Piceno. Nella serata del 25 maggio circa 2 mila persone hanno riempito piazza del Popolo e si sono unite per un grosso abbraccio all’artista ascolano. E’ stata la prima tappa del “Piano Solo Tour 2024”.

C’era grande attesa per rivedere Giovanni Allevi alle prese con il suo pianoforte. Nonostante una serata fredda a causa della pioggia caduta nel pomeriggio, la platea si è riscaldata insieme al musicista a suon di brani. Capolavori che hanno reso grande il musicista. Da Japan, a Panic, ad Helena, Back to Life e tante opere.

Ad ogni canzone Giovanni Allevi ha dispensato inchini rivolti al pubblico e grandi sorrisi. Non sono mancati i momenti di interazione con la platea, i racconti di gioventù e dell’inizio di carriera. E anche alcuni aneddoti davvero divertenti.

Non sono mancate le dediche toccanti come quella a Don Mauro, l’amico sacerdote scomparso a causa di un incidente stradale nel 1998. Altre emozioni forti si sono registrate al momento dei ringraziamenti finali, un grande grazie ai genitori presenti in prima fila ovviamente.

Il pubblico presente ha potuto ammirare un Giovanni Allevi in grande spolvero e l’artista ascolano ha risposto alla grande all’affetto della sua gente.

Alla fine del concerto una lunga, e meritata, standing ovation per il musicista di Ascoli. Una ripartenza che fa ben sperare in vista anche del suo tour che lo vedrà impegnato in Italia e all’estero.

Ma musica a parte, è stato davvero un piacere per gli occhi e per le orecchie rivedere e sentire all’opera prima di tutto una bellissima persona e poi anche uno dei musicisti più affermanti nel panorama internazionale.

Che bello Giovanni, grazie per questo meraviglioso spettacolo.

