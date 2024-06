ASCOLI PICENO – Per il settimo anno consecutivo l’U.S. Acli Marche Aps propone una serie di percorsi culturali serali gratuiti ad Ascoli Piceno.

Ogni lunedì, a partire dal 17 giugno, infatti, all’interno del progetto “A tutto campo” di Acli provinciali Aps e grazie al sostegno di Regione Marche e Comune di Ascoli Piceno, si sarà attraversato, con una guida turistica abilitata, un percorso cittadino dedicato alla storia e alle ricchezze culturali, turistiche ed architettoniche della città delle cento torri.

“Vogliamo coinvolgere anche nei mesi di giugno, luglio e agosto 2024, cittadini di ogni età – dice il presidente di U.S. Acli Marche Aps Giulio Lucidi – nel provare l’esperienza di scoprire i segreti di una antica città ricca di storie, di memorie e di opere d’arte. La nostra città è fatta anche per passeggiare, camminare lungo le strade, attraverso un movimento lento che dà la possibilità di conoscere e riconoscere il proprio spazio e i propri luoghi, ma anche scorci inediti, luoghi segreti e spazi pubblici o privati che narrano la storia di Ascoli Piceno”.

Nei mesi di giugno, luglio e agosto 2023 sono stati 11 gli appuntamenti serali organizzati che hanno fatto registrare 1381 presenze tra cui quelle di 360 persone che non avevano mai partecipato al progetto.

La partecipazione alle varie attività organizzate è gratuita. I temi che saranno trattati nel corso delle varie serate sono diversi e ogni volta ci sarà qualcosa di nuovo da apprendere.

Per ulteriori informazioni sulle attività del progetto “Salute in cammino per la cultura” si possono consultare la pagina Facebook Unione Sportiva Acli Marche o il sito www.usaclimarche.com ma anche inviare un messaggio al numero 3442229927.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.