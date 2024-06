ASCOLI PICENO – Si amplificano i consensi ed i successi dell’attrice ascolana Giorgia Fiori. Dopo il prestigioso premio Penisola Sorrentina ricevuto lo scorso ottobre a Sorrento, dalle mani del Sindaco Massimo Coppola, quale migliore giovane attrice emergente dell’anno ed essere poi risultata vincitrice a Roma del concorso “Roma Videoclip”, nelle vesti di regista, per il videoclip “DeliverYou”, lo scorso venerdì 14 giugno, in occasione della XXVII° edizione dell’evento “ModArt” 2024 le è stato conferito, in via Margutta a Roma in un contesto ricco di arte e spettacolo, il “Premio Margutta”, ideato da Giovanni Morabito, di cui è presidente onorario il regista Gabriele Salvatores. La serata “ModArt” condotta quest’anno dalla presentatrice, autrice e fashion reporter Valeria Oppenheimer rappresenta appunto da 27 anni un tradizionale appuntamento di importante confronto tra due filosofie artistiche, Moda e Arte, intimamente connesse da contaminazioni e ispirazioni vicendevoli. Il Premio Margutta, che consiste in una scultura realizzata dall’artista Angela Pellicanò, è stato attribuito per il 2024, per la sezione cinema e solidarietà, all’attrice e cantautrice ascolana Giorgia Fiori con la seguente motivazione: “Il Premio Margutta va ad una giovane attrice per il suo straordinario talento e il significativo impegno sociale. Come testimonial dell’Associazione Italiana Cardiomiopatie (AICARM), ha sensibilizzato il pubblico sull’importanza della prevenzione e della ricerca, ispirando molti e contribuendo a raccogliere fondi vitali. Per il suo contributo artistico e sociale, siamo onorati di assegnarle questo prestigioso riconoscimento.”

Il Premio le è stato quindi consegnato da Paolo Petrecca direttore Rai News 24 e da Franco Cecchi, già primario di cardiologia dell’ospedale Careggi di Firenze e presidente e fondatore di AIRCARM. Nella stessa serata sono stati altresì premiati, per la sezione musica Riccardo Cocciante, sezione cinema Michela Andreozzi, sezione giornalismo Tommaso Cerno, sezione televisione Gabriele Corsi, sezione italianità nel mondo Francesco Panella, sezione radio Trio Medusa per Radio Deejay, sezione moda Ivan Donev, sezione diritti sociali Antonio De Palma. Per Giorgia Fiori il riconoscimento ricevuto rappresenta una grande soddisfazione personale e professionale anche perché in passato lo stesso premio è stato assegnato a personaggi illustri, quali: Pippo Baudo, Pupi Avati, Gabriele Salvatores, Carlo Verdone, Gianni Floris, Zero – Assoluto, On. Walter Veltroni, Santo Versace, Anna Falchi, Franco Di Mare, Isabella Bossi Fedrigotti, Michele Placido, Eleonora Giorgi, Mara Venier, Antonio Catricalà, Vladimir Luxuria, Fiorello, Michele Santoro, Teresa de Sio, Milly Carlucci, Carlo Freccero, Primo Reggiani, Leo Gullotta, Maurizio Costanzo, Dario Fo, Asia Argento, Lino Banfi, Roberto Vecchioni, Michele La Ginestra, Mara Giovanna Elmi, Marina Rei, Debora Caprioglio, Francesca Reggiani, Fiorella Mannoia, Alessandro Preziosi, Gianmarco Tognazzi, Giovanna Botteri, Max Gazzè, Enzo Garinei, Grazia Di Michele, Ugo Nespolo, Alessandro Di Carlo, Daniela Poggi, Aldo Cazzullo, Alessandro Haber, Tiberio Timperi, ed altri ancora.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.