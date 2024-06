I dettagli a riguardo sulle iniziative in programma nel Borgo piceno

OFFIDA – Sabato 22 giugno Offida celebra La Notte Romantica con una serie di eventi, tra cui la presentazione del libro Dolci Borghi, il ricettario dei dolci tradizionali dei Borghi più Belli d’Italia.

L’appuntamento si terrà alle 18 del pomeriggio alla Sala Pertini.

Il libro, curato dalla food editor Ilaria Cappellacci, è di fatti un viaggio nel gusto e nella cultura popolare marchigiana, tra antiche tradizioni, procedimenti, aneddoti e curiosità.

La partecipazione all’evento è gratuita ma con prenotazione su Eventbrite, che sarà attiva fino alle ore 12 del 20 giugno.

Al termine della presentazione i partecipanti potranno degustare il dolce tipico offidano.

Tra le altri eventi legati alla Notte Romantica, Offida propone delle visite museali con biglietto romantico “Speciale Coppie” valido per l’intera giornata (per info e orari tel. 3341547890 / mail. [email protected] ) e l’occasione di cenare nelle attività aderenti all’iniziativa che presenteranno un menu per l’occasione. Mentre alle 21 si terrà il Sieber Music Show al Serpente Aureo a ingresso libero. Nel giardino di Santa Maria della Rocca sarà invece posizionato il cartello “KissMe”.

