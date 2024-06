VALLATA DEL TRONTO – Le dimore storiche della Vallata del Tronto, protagoniste del progetto cineturistico 6 dimore in cerca d’autore, portano in Sicilia la storia e la bellezza dei borghi marchigiani, prendendo parte ad un festival dedicato appunto al turismo cinematografico nei borghi.

Il progetto 6 dimore in cerca d’autore sarà infatti ospite al Borgo Film Fest – Premio Frank Capra (20-23 giugno 2024), al Teatro Comunale ‘Paolo Giaccone’ del borgo storico di Bisacquino (PA), il 21 giugno alle ore 17,00, nell’ambito del talk dedicato al “faccia a faccia” tra le Film Commission – Sicilia Film Commission e Marche Film Commission – ed i rispettivi Dott. Nicola Tarantino e Dott.ssa Sofia Cecchetti.

6 dimore in cerca d’autore è stato infatti realizzato proprio grazie al supporto di Fondazione Marche Cultura – Marche Film Commission, il cui presidente Avv. Andrea Agostini ribadisce l’apprezzamento nei confronti del valore del progetto: “Abbiamo creduto da subito in 6 dimore in cerca d’autore, riconoscendo l’eccellente livello delle opere realizzate, il talento di autori ed artisti impegnati, il fascino delle location in cui i cortometraggi sono stati girati. Non a caso abbiamo presentato il progetto tra le eccellenze delle Marche all’ultima Mostra del cinema di Venezia. Inorgoglisce, quindi, che questi 6 corti siano ora protagonisti di una prestigiosa rassegna in terra siciliana, dove potremo raccontare un modello positivo, certamente da replicare ed ampliare in futuro”.

Il talk al Borgo Film Fest sarà dedicato all’esplorazione della tematica del cineturismo come strategia di valorizzazione e promozione creativa delle ricchezze territoriali attraverso il cinema, e 6 dimore in cerca d’autore sarà protagonista del confronto come progetto pilota di promozione culturale e cineturistica, tramite il quale la casa di produzione Piceni Art For Job ha voluto rendere merito e memoria alla bellezza ed al valore artistico delle dimore storiche del territorio piceno.

Intervengono il regista Paolo Consorti e Anna Olivucci – esperta di cineturismo e Marche Cinema. A seguire, la proiezione del cortometraggio Giardino cielo terra di Paolo Consorti, ambientato nella splendida dimora Borgo Storico Seghetti Panichi (Castel di Lama – AP).

6 dimore in cerca d’autore nasce da un’idea di Sandro Angelini – presidente di Piceni Art For Job – sviluppata con Stefania Pignatelli, vicepresidente Associazione Dimore Storiche Italiane – sezione Marche, con il coinvolgimento di tre realtà dell’imprenditoria culturale e creativa marchigiana, Gruppo Appy, Borgo Storico Seghetti Panichi e FforFake Comunicazione Visiva. Partner di progetto: CNA Cinema e Audiovisivo Marche e Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI) – Sezione Marche.

6 dimore in cerca d’autore si articola in sei cortometraggi narrativi con la produzione di Sandro Angelini – Piceni Art For Job, produzione esecutiva a cura di Yuk!Film di Damiano Giacomelli e Sushiadv. di Giordano Viozzi, distribuzione a cura di Cattive Distribuzioni. I corti, affidati a giovani e promettenti autori e registi della scena regionale, compongono un mosaico emozionale di generi diversi, coinvolgente e di grande impatto.

Attraverso le suggestioni visive dei cortometraggi ambientati nelle dimore storiche del Piceno, questo progetto propone un’esperienza immersiva di conoscenza nella bellezza e nel valore artistico del territorio. Nell’ambito del progetto 6 dimore in cerca d’autore è in lavorazione anche un Press Tour di promozione cineturistica, a cura di Anna Olivucci, direttore artistico del progetto, rivolto alla stampa di settore, blogger, influencer, tour operator, location manager.

Il Press Tour toccherà luoghi ricchi di storia e memoria, valorizzandone la bellezza come luoghi a valenza turistico-culturale e insieme come potenziali set per la realizzazione di film. In attesa delle prossime storie, località e autori per raccontare l’infinita bellezza delle Marche.

