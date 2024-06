Sia sabato, sia domenica l’apertura del festival è prevista per le 18 e tra una pinta e l’altra sarà possibile rifocillarsi nei vari stand allestiti in diversi punti del borgo

CASTIGNANO – Malti, luppoli e tanta buona musica saranno protagonisti a Castignano nelle serate del 22 e 23 giugno. All’interno dei festeggiamenti in onore dei SS. Pietro e Paolo, la Pro Loco del paese ha organizzato un festival di birre artigianali, “A suon di birra” che andrà ad animare le piazze e le vie del medievale centro storico (lo stesso che ad agosto ospiterà la XXXIII edizione di Templaria).

Alle spine, tante birre proposte dai alcuni dei migliori artigiani delle Marche (Il Mastio, Malaripe, Ottozampe, Sothis, Babylon, Birraformante, Godog, Styles, Oltremodo, 2P, Carnival, I-Beer) un’ottima occasione per approfondire un comparto, quello della birra artigianale, ancora di nicchia ma in grado di regalare grandi sorprese.

Sia sabato, sia domenica l’apertura del festival è prevista per le 18 e tra una pinta e l’altra sarà possibile rifocillarsi nei vari stand allestiti in diversi punti del borgo.

Ma soprattutto non mancherà tanta musica live. Infatti, grazie alla collaborazione con il JazzAp, festival diffuso che ormai da qualche anno riscuote successi in tutta la provincia di Ascoli Piceno, sabato sera in Piazza San Pietro si terrà un doppio concerto con ingresso gratuito: ad alternarsi sul palco saranno gli Eyot con il loro “electro-jazz-rock-fusion” (ore 20) e il mix jazz-world music della band lituana Dainius Pulauskas Acoustic Group (ore 22); ad animare le vie del paese invece saranno i Mistrà Funky Marching Band. Domenica sera si cambia registro: in Piazza Umberto I, spazio alle cover a tutto rock degli Attitude, mentre in Piazza Guglielmo Marconi la serata sarà accompagnata dalle note dei Punti&Virgola.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.