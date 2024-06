ASCOLI PICENO – Sabato 22 giugno torna l’appuntamento con la “Notte Bianca” di Borgo Solestà. Questa terza edizione avrà come ospite “Fantastic Fly – Le emozioni dei Pooh”, oltre a tanti spettacoli che, dalle ore 20.30 alle 2, animeranno via Verdi e Piazza Pierluigi da Palestrina. Ben 250 ballerini di varie discipline, gruppi musicali, attrazioni per bambini, la comicità di Stefano Tisi e il concorso “Bellissima 2024” saranno protagonisti della serata, che sarà aperta dalla sfilata per le vie del quartiere del gruppo figuranti, musici e sbandieratori del Sestiere di Porta Solestà. Molte le scuole di danza e di ballo che si esibiranno: Asd San Giacomo della Marca, Palma d’Oro, Arabesque di Valentina De Amicis, Asd Karis Danza di Grazia Castelli, Accademia Spirito Latino, Wild Angels Country, Muevete, Tina Dance Miniera delle Arti, associazione Piceno Mood con il Maestro Francesco Morelli, Estrella de Cuba. Non mancherà la musica dal vivo con il gruppo musicale “Likra”, la cantante ascolana Giorgia De Santis, in arte “Desagio”, e il gruppo musicale “Con te partirò”.

Il circolo ricreativo e culturale di Porta Solestà sarà presente con l’esibizione della Corale, guidata dai Maestri Anna Piccioni e Nazzareno Allevi. L’angolo della cultura sarà a cura dell’Uteap, Università della terza età e del tempo libero. Per la seconda volta, sarà presente la particolare disciplina della Ginnastica dinamica militare italiana, con l’istruttore Emanuele Califano. Tantissime le attrazioni e giochi per bambini, oltre naturalmente a cibo di strada, tipicità, artigianato e curiosità.

“Si apre una nuova estate ricca di eventi e iniziative che coinvolgeranno tutta la città: centro storico, quartieri e frazioni – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – La Notte Bianca di Borgo Solestà, che abbiamo fortemente voluto ideare come Amministrazione tre anni or sono, ha già raccolto ampi consensi e partecipazione nelle prime due edizioni. Siamo certi che anche stavolta saranno in tanti a prendere parte a una serata che coniuga voglia di divertimento, possibilità di fare acquisti nei negozi del quartiere e opportunità di aggregazione per i residenti e l’intera comunità”.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Ascoli Piceno, è stata realizzata grazie ai main sponsors Estra, Ascoli Servizi Comunali ed Ecoinnova, oltre a tutti gli altri sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa.

