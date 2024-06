Per entrambi è stato infatti emesso l’Ordine di acquisto per la progettazione, nell’ambito delle procedure semplificate previste dagli Accordi quadro dell’Ordinanza speciale 31 (ricostruzione scuole)

ASCOLI PICENO – Al via la progettazione per i corpi A e B del Liceo Scientifico Orsini di Ascoli Piceno. Per entrambi è stato infatti emesso l’Ordine di acquisto per la progettazione, nell’ambito delle procedure semplificate previste dagli Accordi quadro dell’Ordinanza speciale 31 (ricostruzione scuole).

“Le scuole sono un’assoluta priorità per i territori dell’Appennino centrale e anche per Ascoli Piceno. Voglio ricordare che l’edilizia scolastica con competenza provinciale, di cui l’intervento del liceo Orsini fa parte, vale 45 milioni di euro – dichiara il Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli -. La ricostruzione deve guardare al futuro e quale miglior futuro delle nuove generazioni che hanno bisogno di spazi educativi sicuri ed efficienti. Ringrazio il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il Presidente della Provincia Loggi e l’Ufficio speciale ricostruzione delle Marche per una costante collaborazione che in questi mesi è stata la chiave di volta di una netta accelerazione delle procedure, anche sul fronte della ricostruzione pubblica”.

L’intervento per il Corpo A, che comprende anche l’aula magna, prevede un adeguamento sismico ed efficientamento energetico con un finanziamento di 1 milione di euro. Per il Corpo B, che copre una superficie di 1600 mq, sono previsti invece interventi per un importo di 2,5 milioni di euro.

