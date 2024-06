ASCOLI PICENO – Dalla proposta di variazione dell’orario di apertura dei front office cassa e Cup al nuovo regolamento mensa, dalla rendicontazione sull’utilizzo dei fondi contrattuali 2023 alle graduatorie delle Progressioni economiche orizzontali 2022, fino ai tempi di vestizione e alla definizione del regolamento sulla mobilità interna all’azienda.

Questi i temi, previsti nell’ordine del giorno, sui quali si sono confrontate in maniera proficua, ieri mercoledì 26 giugno, la direzione dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, le rappresentanze sindacali e la Rsu del comparto dell’Ast, nel corso del programmato incontro a cadenza quindicinale tra la parte datoriale e la parte sindacale.

“L’incontro sindacale programmato di ieri dice la direzione dell’Ast di Ascoli è stato costruttivo, come non avveniva più, purtroppo, da diverso tempo. Dopo una fattiva collaborazione e tanti risultati raggiunti nei primi mesi di attività della nuova direzione dell’Ast, come ad esempio il conferimento degli incarichi di funzione, il pagamento di molte indennità e produttività rimaste silenti per anni, la stabilizzazione dei precari, negli ultimi due mesi gli incontri sindacali erano stati caratterizzati da accesi dibattiti e scontri su diversi punti, tanto da dover riproporre in più occasioni i medesimi argomenti per impossibilità, non tanto di trovare un punto di incontro, ma di completare il confronto”.

“Ieri, invece – continua la direzione dellAzienda sanitaria -, i rapporti tra la parte datoriale e la parte sindacale sono stati collaborativi e sereni. In due ore di confronto sono stati esaminati tutti i punti all’ordine del giorno. Le parti, a conclusione dell’incontro, si sono assunte entrambe l’impegno di lavorare su temi specifici al fine di arrivare, al prossimo incontro programmato, a discutere più specificatamente sui documenti in elaborazione e sulla loro approvazione. Ci auguriamo tutti di continuare a operare con serenità e serietà per il bene dei lavoratori e dei cittadini”.

