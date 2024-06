ASCOLI PICENO – Domenica 30 giugno ore 18.30, presso lo Spazio Premio Licini ad Ascoli Piceno, si svolgerà, nell’ambito delle attività collaterali al Premio Osvaldo Licini by Fainplast, la presentazione del libro “Dal taglio, la luce. Passi di Alfredo Pirri” edito da Castelvecchi editore nel 2023, nella collana Cromie dedicata all’arte e alla psicanalisi.

A moderare l’incontro sarà Alessandro Zechini, Direttore artistico dell’Associazione Arte Contemporanea Picena, alla presenza dell’autrice della pubblicazione Valentina Galeotti e dell’artista Alfredo Pirri.

Il volume prende ispirazione proprio da un’installazione di Pirri del 2003, dal titolo Passi, realizzata presso la Certosa di San Lorenzo a Padula, nell’ambito della mostra collettiva “Le opere e i giorni” a cura di Achille Bonito Oliva, esplorandone in ottica psicanalitica lacaniana le potenzialità semantiche.

Molti gli spunti di dissertazione che Galeotti offre all’artista e che scandiscono il volume, sulla temporalità e sul rapporto con lo spazio dell’opera, ma anche in merito alla sua carica di perdita di centro e sull’elemento della distanza presente in essa.

Valentina Galeotti, psicologa e psicoterapeuta a orientamento psicanalitico lacaniano, partendo dall’opera individua tre assi: il luogo in cui l’opera si colloca, quello del tempo in cui è compiuta e continua a compiersi, e quello dell’effetto che essa ha sul soggetto. Dall’intreccio di queste tre dimensioni si scorge un orizzonte straordinariamente comune in cui le manifestazioni dell’inconscio dell’artista, rappresentate nella sua creazione, sono scie luminose, di cui l’analista è osservatore privilegiato.

La presentazione del volume consente di riportare l’attenzione anche sull’ultima mostra, visitabile fino al prossimo 7 luglio presso lo Spazio Premio Licini, dedicata proprio all’artista cosentino Alfredo Pirri, inserita nel calendario delle esposizioni omaggio ai grandi maestri del XX secolo, dopo quella di Maurizio Mochetti.

L’appuntamento di domenica 30 giugno segna altresì un altro importante traguardo all’interno dello Spazio Premio Licini, che vede l’inaugurazione della nuova sala conferenze, ambiente che sarà dedicato alla promozione di libri, riviste ed eventi, con l’obiettivo di avvicinare sempre più il grande pubblico all’arte contemporanea.

