MONSAMPOLO DEL TRONTO – Ieri venerdì 28 giugno, si è insediato ufficialmente il Consiglio Comunale di Monsampolo. Durante la seduta il sindaco Massimo Narcisi ha presentato la nuova Giunta e sono stati eletti il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio comunale.

Si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri venerdì 28 giugno, la prima seduta del neo eletto Consiglio comunale di Monsampolo del Tronto a seguito delle elezioni amministrative dell8 e 9 giugno. Come da regolamento, si è provveduto all’elezione del Presidente del Consiglio comunale, Gianni Felicioni e a quella del Vice Presidente Domenico De Angelis. Successivamente il Sindaco ha ufficializzato la composizione della Giunta comunale e comunicato le deleghe assegnate a ciascun consigliere comunale. La nuova Giunta è composta da:

Massimo Narcisi, Sindaco, ha mantenuto le deleghe alla Programmazione e controllo, ai rapporti istituzionali, al personale, al turismo e agli eventi e manifestazioni;

Giacomo Ulissi, vicesindaco e assessore allUrbanistica, Ricostruzione ed Edilizia Privata (Pianificazione territoriale assetto del territorio – edilizia privata – Prg e varianti ricostruzione cimitero – servizi cimiteriali);

Marco Teodori, assessore al Bilancio, allAmbiente e allo Sviluppo economico (Programmazione economica, finanze, tributi, attività produttive, sviluppo economico, servizi ambientali e raccolta differenziata);

Claudia Ramoni, assessore ai Lavori pubblici e alla valorizzazione del Centro Storico (Opere pubbliche, politiche per il centro storico, riqualificazione spazi pubblici e arredo urbano);

Elisa Cardinali, assessore alle Politiche Sociali e allInclusione (Servizi sociali, politiche educative, sostegno alla genitorialità, integrazione e inclusione sociale, disabilità, immigrazione);

Le deleghe conferite ai consiglieri comunali:

Gianni Felicioni, Scuola e Sport (Scuola e servizi scolastici, Edilizia scolastica, Teatro, Associazionismo, Sport, Impiantistica sportiva, Mobilità dolce);

Beatrice Filiaggi, (capogruppo di Progetto Comune) Giovani e Cultura (Politiche giovanili, Cultura, Musei e beni artistici, Partecipazione e cittadinanza attiva);

Armando Neroni, Territorio e Agricoltura (Cura e manutenzione del Territorio, Verde pubblico, Strade Comunali, Politiche Agricole);

Alessia Esposto, Salute e qualità della vita (Qualità della vita e Salute, Pari opportunità, Politiche abitative);

Domenico De Angelis, Decoro e Protezione Civile (Decoro urbano, Protezione Civile, Caccia e fauna selvatica);

Massimo Semproni, Viabilità e Sicurezza (Sicurezza urbana, Polizia Locale, Viabilità e segnaletica stradale, Sicurezza stradale);

Daniela Lattanzi, Invecchiamento attivo e animali (Politiche per la terza età e linvecchiamento attivo, Servizi al cittadino, Tutela e benessere degli animali);

Matteo Scarpetti, Digitalizzazione e politiche energetiche (Digitalizzazione, Politiche energetiche e Comunità energetiche);

Successivamente il Sindaco Massimo Narcisi ha presentato le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, sviscerando i singoli punti programmatici e specificando le strategie e gli obiettivi da raggiungere.

Il lavoro svolto nella precedente consiliatura ha dichiarato il Massimo Narcisi ci ha permesso di conseguire risultati importanti per Monsampolo. Nei prossimi cinque anni ci impegneremo a proseguire e ad implementare le politiche attuate nel precedente mandato dove tanti sono stati i progetti messi a punto, le fonti di finanziamento intercettate e i cantieri aperti che renderanno Monsampolo un paese più moderno, innovativo e solidale. Ringrazio tutti i cittadini che ci hanno sostenuto con il loro voto e dico loro che sono pronto, assieme alla mia squadra, a intraprendere con fiducia e coraggio, il mio secondo mandato da Sindaco, continuando come fatto in precedenza, a lavorare con determinazione per far crescere il nostro amato paese e per continuare a scrivere nuovi capitoli della nostra storia.

