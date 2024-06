Un calendario a cui, che per via delle elezioni comunali, ha lavorato la vecchia amministrazione

OFFIDA – Dopo il successo del concerto di Finardi a Offida, per la rassegna JazzApp, l’Amministrazione comunale svela tutti gli appuntamenti dell’estate offidana.

E la neo assessora alla Cultura Marica Cataldi inizia la sua dichiarazione ringraziando l’ex assessora Cristina Capriotti e lsabella Bosano a cui in questo mandato spetta l’Assessorato al Turismo.

“Non potevano mancare in questa estate offidana – continua Cataldi – gli appuntamenti legati alla cultura, al gusto, alla musica e arte. Ne anticipo subito uno, una novità per noi: piCENE, una cena che si terrà all’aperto, in via Roma, fino a Santa Maria della Rocca, il cui ricavato andrà in beneficenza. Tutti gli eventi potranno essere visionati in una nuova veste grafica, di facile lettura, in cui il calendario è diviso per settori”.

“Grazie al connubio tra l’Amministrazione e le associazioni, il calendario offidano si arricchisce di anno in anno – aggiunge il sindaco Luigi Massa – Anche per il 2024 presentiamo una composizione di eventi per accogliere e accontentare un pubblico variegato. Vorrei aggiungere anche che gli orari delle nostre strutture di accoglienza saranno prolungati durante tutta l’estate, grazie all’impegno della Cooperativa Opera”.

Di seguito gli eventi divisi per settore

EVENTI – Il mese di giugno, che è stato caratterizzato da diversi eventi – come La Notte Romantica, il JazzAp con il concerto di Eugenio Finardi – e si conclude il 29 con la Giornata del Donatore al Parco della Luna. Il primo appuntamento di luglio sarà lo spettacolo “Puccini 100 anni” dell’associazione Luci della Danza, che si terrà in Piazza del Popolo (2 luglio). Dal 12 al 14 luglio torna l’International Fof con artisti da tutto il mondo che si esibiranno per il centro storico di Offida. Il 24 e 25 luglio a Borgo Miriam si terrà una nuova edizione del Baf (Bivio Art Festival) che vedrà salire sul palcoscenico la band I Soci e Neri Marcorè che canterà De Andrè. Infine l’ormai consueto Tributo a Ennio Morricone, il 28 luglio in Piazza del Popolo.

Agosto si apre con una tre giorni legati al vino e alla gastronomia, dal 9 all’11 torna Marche in Vino Veritas in Piazza del Popolo, che il 18 agosto ospiterà la tappa del Cantagiro. Il 23 agosto ci sarà la Festa del Beato Bernardo. Ultimo appuntamento del mese più caldo sarà “Offida Disco Mania” in Piazza del Popolo (24 agosto), con un excursus musicale anni ‘80 e ‘90.

GUSTO – Dal 4 al 7 luglio al quartiere di Santa Maria Goretti torna la Sagra del Maccheroncino della Trebbiatura. Il 31 luglio l’evento “piCENE insieme per il territorio” a cura dell’associazione dei Cuochi di Ascoli Piceno. Il 3 e 4 agosto, in Piazza del Popolo, la sagra più antica delle Marche, dedicata a uno dei prodotti tipici offidani, il Chichiripieno. (con concerto di Lucio Matricardi). Anche per l’estate 2024 Offida ripropone l’appuntamento con GustandOffida (17 agosto). In occasione della Festa di San Bernardo, il 22 e 23 agosto, si terrà la Sagra Cacciananz, Taccu e Stinco di Maiale.

Inoltre, tutti i venerdì di luglio e agosto, la terrazza dell’Enoteca regionale ospiterà l’evento Calici al tramonto (dalle ore 19)

CULTURA – Tra le conferme, a luglio torna l’appuntamento con il CinemAperto a cura di Blow-up al parcheggio antistante la chiesa Santa Maria della Rocca (1,8,15, 22, 29 luglio). Per quanto riguarda agosto, il 3 si terrà lo spettacolo della rassegna Colline a Vapore, a cura di Proscenio teatro per ragazzi, presso l’anfiteatro della Casa di Riposo Forlini.(18:30). L’11 agosto la XX edizione di Armonie della sera con il pianista Antonio Ballista (Enoteca regionale, ore 21:15). A settembre l’architetto Fabio Marcelli guiderà il tour Offida Nascosta. Dal 20 al 22 settembre al Serpente Aureo la IX edizione del Seminario Interdisciplinare sull’Accoglienza a cura della Fondazione LavoroperLaPersona.

OPERA – Il Festival dell’Opera offidano sarà un omaggio a Giacomo Puccini per i 100 anni dalla morte. Gli appuntamenti in calendario sono i seguenti: “La Rondine” (1 settembre ore 21.15 Serpente Aureo); Giacomo Puccini e le sue eroine (3 settembre, teatro); A tavola con Giacomo Puccini (cena spettacolo con concerto vocale, Enoteca regionale, ore 20:30); Prova generale rivolta ai ragazzi “La Boheme” (6 settembre, teatro ore 16:30); Presentazione dell’opera, di Alberto Paloscia (6 settembre, Ciù Ciù Showroom, ore 19:30); La Boheme (7 settembre, Serpente Aureo, ore 21:15).

SPORT – Fino al 7 luglio si terrà il 7° Torneo Pink Carpet Play & Fun (Circolo Tennis R.Barbizzi)

Il primo luglio la Futsal Cup 24 Junior 2° edizione (Palasport G. Vannicola), a cura di Offida United. Il 14 luglio dalle 14:30, la seconda edizione di “Arrocco Luglio” (Torneo Rapid con variazione Elo) al Circolo Elio Fabrizi. Il 20 e 21 luglio si riconferma l’appuntamento “Aiutiamo i Bambini del Kenya”, con il Torneo calcetto 24h No Stop. Dal 26 luglio l’11° Memorial Luca Carboni e il 15 settembre il Giro delle Marche in Rosa.

RADUNI – MotoTramonto Città di Offida dalle (7 luglio); Ruote nella storia- Raduno Auto Storiche (15 agosto); Raduno Mercedes Benz (20 settembre); Motopasseggiata Città di Offida (29 settembre)

MOSTRE – Al Polo Museale si terranno le seguenti mostre: “Nazza” a cura di Nazzareno Luzi (6-27 luglio); “Relaxart” di Marcello Mattioli (3-14 agosto); “Alchimie di Luce” a cura dell’ artista Benedetto Bustini (17 agosto-15 settembre). Dal 7 luglio al 7 settembre sarà possibile visitare la mostra fotografica “I 500 anni del Carnevale storico di Offida”. “Abbiamo ideato un percorso fotografico – spiega il presidente della Pro Loco, Tonino Pierantozzi – che contiene gli scatti dei vincitori del contest di Carnevale e altri selezionati dai noi”.

Mentre dal 22 al 24 agosto l’estemporanea di pittura dedicata al Beato Bernardo (Centro polifunzionale Beato Bernardo).

