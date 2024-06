ASCOLI PICENO – Una bellissima giornata di sole ha visto l’effettuazione delle prove ufficiali ricognizione per la 63^ Coppa Paolino Teodori. Nella cronoscalata ascolana sono state disputate le due salite di prova per l’Italiano Super Salita e la Coppa FIA internazionale, mentre per CIVM e Auto Storiche si sono disputate una salita di prova al mattino e gara1 nel pomeriggio. 205 sono stati i piloti che hanno affrontato i 5031 metri da Colle San Marco a San Giacomo, con il cronometro che ha decretato il miglior tempo del pluricampione fiorentino Simone Faggioli su Nova Proto NP01 che è salito in 2’15”25, ma a stretto contatto ha Luigi Fazzino a 8 decimi e Achille Lombardi a 9. Se consideriamo Francesco Conticelli staccato di 2”1 e Stefano di Fulvio a 4”5, pur con tutte le tattiche del caso si preannuncia per domani una gara aperta ad ogni pronostico sulle due manche. Il programma del sabato è filato via liscio con minimi intoppi prontamente risolti grazie anche allo staff organizzatore del Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno in collaborazione con l’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo. I responsi delle categorie in lizza hanno visto sugli scudi nel CN il frusinate Alberto Scarafone (Osella Pa21P), nell’E2SH il teramano Marco Gramenzi (Alfa Romeo 4C), del bresciano Ilario Bondioni in GT su Ferrari 488, del cosentino Giuseppe Aragona Su Volkswagen Golf in E1, del bresciano Luca Tosini su Audi RS3 in TCR, del reatino Antonio Scappa su Seat Leon St nella RS, del fasanese Giacomo Liuzzi su Mini Cooper S nella RS Plus, della tarantina Anna Maria Fumo su Peugeot 308RC in gruppo RS Cup, del bolzanino Rudi Bicciato in gruppo A con la Mitsubishi Lancer. Tra gli stranieri presenti ha svettato il ceko Dan Michl con una Lotus Elise GT. Per i marchigiani interessante prestazione dei fratelli ascolani Andrea e Adriano Vellei su due vetture sport Osella. In gara1 del CIVM è stato il trentino Andrea Lombardi su Bmw M3 a segnare il miglior tempo assoluto, mentre l’osimano Giacinto Giacché su Fiat 131 Abarth è risultato il migliore tra le auto storiche confermandosi protagonista ad Ascoli. Da menzionare la presenza della perugina Deborah Broccolini su Mini Cooper JCW, fedele partecipante della Coppa Teodori, questa volta tornata alle gare anche come testimonial dell’AUCC, Associazione Umbra per la lotta contro il cancro e dell’attore-pilota Ettore Bassi tornato nel piceno al volante di una monoposto Wolf GB08 Thunder. Domani, oltre ad un prevedibile numeroso pubblico lungo il percorso, chi non potrà intervenire avrà la possibilità di seguire le dirette tv e social su Sky 228 e sulle pagine facebook Coppa Paolino Teodori e Campionato Italiano Super Salita, ad iniziare dalle ore 9 inizio quando partirà gara1 per Super Salita e Coppa FIA internazionale. Domani presso il parco chiuso ed al traguardo di San Giacomo si terranno le premiazioni Acisport e Fia oltre ai molti premi speciali istituiti dall’organizzazione.

Prove Super Salita/Coppa FIA: 1° Faggioli (Nova Proto NP01) in 2’15”25; 2° Fazzino (Osella Pa30) 2’16”05; 3° Lombardi Achille (Osella Pa21 4C) 2’16”13; 4° Conticelli F. (Nova Proto NP01) 2’17”32; 5° Di Fulvio (Nova Proto NP01) 2’19”75. Gara1 CIVM: 1° Lombardi Andrea (Bmw M3) 3’00”87; 2° Della Rocca (Peugeot 106 S16) 3’07”81; 3° Loré (Citroen Saxo VTS) 3’08”83. Gara1 Auto Storiche: 1° Giacché (Fiat 131 Abarth) 3’10”57; 2° Campetti M. (Fiat Uno Turbo) 3’17”16; 3° Impullitti (Alfa Romeo GTAM) 3’25”45.

Da menzionare anche per il concreto supporto fornito all’organizzazione, la Regione Marche, Provincia di Ascoli Piceno, Comune di Ascoli Piceno, Coni Delegazione Marche, Ascoli Piceno Città Europea dello Sport 2025, Fondazione Carisap e Camera di Commercio delle Marche.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.