L’11 settembre in piazza del Popolo, ci sarà anche Saturnino e non si escludono sorprese dell’ultimo minuto. Presenterà Massimiliano Ossini

ASCOLI PICENO – Musica e beneficenza, un connubio che si sposa bene nella città delle Cento Torri grazie anche ad un tradizionale e gradito appuntamento.

Stiamo parlando del Memorial Troiani, organizzato dalla sezione ascolana dell’Ail (Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma) e giunto alla 25° edizione.

Nella mattinata del primo luglio, in conferenza stampa all’Arengo, è stata presentata l’edizione 2024. E’ intervenuto anche il direttore artistico Dario Faini, ovvero Dardust, che ha svelato l’ospite che parteciperà alla serata ascolana.

L’artista ascolano ha rivelato che l’ospite del Memorial 2024 sarà Angelina Mango, fresca vincitrice del Festival di Sanremo. L’evento si svolgerà l’11 settembre in piazza del Popolo, alle ore 21, e vedrà la partecipazione anche del musicista Saturnino Celani insieme allo stesso Dardust. Non sono esclusi, comunque, colpi di scena dell’ultimo minuto. La serata sarà presentata, salvo imprevisti, dal conduttore Rai Massimiliano Ossini.

Nelle prossime ore verranno diffuse tutte le informazioni sui tagliandi e i circuiti dove acquistarli.

Il presidente dell’Ail Giuliano Santagostini dichiara: “Da venticinque anni siamo qui per l’evento dedicato ad Alessandro e ringrazio coloro che danno un contributo allo svolgimento del Festival, nessuno escluso. Oltre ad avere un ritorno economico noi ci teniamo ad aiutare la sanità e i malati. Primo ringraziamento a Dardust che ci aiuta a trovare gli artisti, poi anche al Comune per il supporto incondizionato e grazie agli sponsor “.

Il sindaco Marco Fioravanti aggiunge: “Evento molto importante, ci tengo a ricordare la figura di Alessandro Troiani. Quest’anno il concerto dell’Ail sarà l’evento più importante dell’estate in tutte le Marche e ringrazio gli organizzatori, il presidente dell’Ail e i suoi membri, il dottor Galieni dell’Ast Ascoli e ovviamente anche Dario Faini. Non ci sono tanti eventi in cui gli artisti vengono gratuitamente ma qui ad Ascoli accade grazie a questo evento. Una manifestazione che, inoltre, fa conoscere Ascoli in tutta Italia e non solo”.

Dardust, in videoconferenza, afferma: “Evento unico nel suo genere, ha avuto anche momenti difficili. Si svolgerà l’11 settembre in piazza del Popolo e ci sarà Angelina Mango. Ci sarà anche il preziosissimo Saturnino Celani e non escludiamo sorprese dell’ultimo minuto come è avvenuto in altre edizioni. Un Festival musicale ma anche benefico, in nome di Alessandro, un ragazzo davvero speciale ed è bello ricordarlo ogni anno”.

Gli organizzatori concludono: “Edizione tutt’altra che scontata, sforzo congiunto da parte di tutti. Il Memorial è nato all’interno di un teatro dove si esibivano artisti dediti al Cabaret e negli anni è cresciuto moltissimo. Dardust ha avuto l’intuizione di avere l’idea giusta per rendere questo Festival molto importante, non solo dal punto di vista artistico ma anche benefico. Abbiamo avuto, stamattina, la disponibilità di Massimiliano Ossini come presentatore che, salvo imprevisti, sarà sul palco in piazza del Popolo a presentare la serata”.

