ASCOLI PICENO – “Gli illeciti in danno degli animali: il ruolo della autorità competente”.

Questo il titolo dell’interessante convegno organizzato dall’unità operativa complessa igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli diretta da Antonio Di Luca, in programma giovedì 11 luglio, dalle 8 alle 17.30, all’auditorium Emidio Neroni di Ascoli.

Il personale dell’autorità competente locale (medici veterinari e tecnici della prevenzione nellambiente e nei luoghi di lavoro) svolge attività di controllo ufficiale nei diversi settori indicati nel regolamento (UE) 625/2017. Tra questi, cè quello relativo alle prescrizioni in materia di benessere animale, comprensivo della normativa verticale sulla protezione degli animali in allevamento, durante il trasporto e l’abbattimento. A questi ambiti di competenza si aggiungono quelli sulla prevenzione del randagismo canino e felino e sulla tutela degli animali da compagnia. Gli ambiti di competenza, sinteticamente richiamati, includono anche l’attività di accertamento di possibili illeciti penali e amministrativi in danno degli animali. Essi sono previsti, non solo nella normativa speciale, ma anche nel codice penale e leggi collegate.

Questo quadro normativo di tutela, di matrice euro-unitaria e nazionale, assume maggiore rilevanza alla luce della riforma dell’articolo 9 della Costituzione, arricchito da un terzo comma in cui si fa esplicito riferimento alla tutela degli animali attraverso modalità e forme disciplinate da leggi dello Stato. In questo scenario, caratterizzato da una accresciuta sensibilità sociale e giuridica verso il mondo animale e nel quale sono richieste competenze sempre più specialistiche nell’esecuzione dei controlli, si rende necessario per il personale delle autorità competenti un approfondimento conoscitivo, nonché pratico applicativo, della normativa sostanziale e procedurale di riferimento.

Ciò sarà possibile attraverso il convegno organizzato dallunità operativa complessa igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche dell’Ast di Ascoli.

Il programma del convegno prevede, dopo i saluti e l’introduzione al corso (dalle 8.30 alle 9) da parte del responsabile scientifico e direttore dell’Uoc igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, Antonio Di Luca, il trattamento dei seguenti temi: “Gli animali nell’ordinamento giuridico nazionale e sovranazionale” a cura di Micaela Lottini (professore associato di diritto amministrativo al dipartimento di giurisprudenza dellUniversità degli studi Roma Tre), “La Legge 189/2004 e l’autorità competente: aspetti sostanziali e procedurali” a cura di Cinzia Piccioni (sostituto procuratore Procura della Repubblica di Ascoli), “Strumenti e conoscenze scientifiche a supporto delle indagini sui reati in danno degli animali” a cura di Orlando Paciello (professore ordinario di anatomia patologica e patologia forense veterinaria al dipartimento di medicina veterinaria dell’Università degli studi Federico II di Napoli),

“La protezione dei suini in allevamento: aspetti sanzionato” a cura di Vincenzo Ugo Santucci (medico veterinario responsabile tutela e benessere animale, igiene zootecnica e igiene urbana veterinaria al Ministero della salute), “Quando la non conformità nella protezione dei suini in allevamento diventa un illecito: gestione del caso concreto” a cura di Giovanna Trambajolo (medico veterinario Area sanità veterinaria e igiene degli alimenti Regione Emilia Romagna).

E’ possibile iscriversi al convegno (veterinari e tecnici della prevenzione nellambiente e nei luoghi di lavoro), inviando una e-mail, entro il 9 luglio, all’indirizzo: [email protected].

