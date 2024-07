MONSAMPOLO DEL TRONTO – Giancarlo Straccia è il nuovo responsabile dell’Area Urbanistica-Sue del Comune di Monsampolo del Tronto. 55 anni geometra, è un tecnico di grande esperienza che da molti anni si occupa di edilizia privata e urbanistica. Il suo percorso nella pubblica amministrazione è iniziato nel 1995 al Comune di San Benedetto del Tronto, per poi proseguire al Comune di Grottammare dove dal 2000 fino al 31 maggio 2024 ha ricoperto il ruolo di responsabile dello Sportello Unico dell’Edilizia.

“Siamo davvero felici che un tecnico molto preparato come Giancarlo Straccia abbia deciso di venire a lavorare a Monsampolo – hanno dichiarato il sindaco Massimo Narcisi e l’assessore all’urbanistica Giacomo Ulissi – Dopo la prematura scomparsa del geometra Mario Plebani, colonna portante del settore urbanistica del nostro comune, ci siamo adoperati per trovare un sostituto che avesse la stessa esperienza, passione e professionalità di Mario, perché per noi l’area urbanistica è un settore strategico per lo sviluppo di Monsampolo. Auguriamo a Giancarlo Straccia i migliori auguri di buon lavoro”.

