ASCOLI PICENO – La città delle Cento Torri ha avuto, nella serata dell’11 luglio, un’altra gradita visita e sorpresa.

Mentre andava in scena in piazza del Popolo il concerto di Russell Crowe con la sua band, The Gentleman Barbers, qualcuno ha cominciato a notare la presenza di un altro artista importante proveniente dalla Nuova Zelanda.

All’interno di Palazzo dei Capitani c’era anche il regista e attore Taika Waititi, premio Oscar pure lui, famoso per tantissime pellicole (tra cui Jo Jo Rabbits, Free Guy e un paio di film di Thor della Marvel).

Il neozelandese era ospite dei tecnici Xentek (nella foto tratta dal profilo Instagram di Marco Fioravanti è insieme al titolare Nicola Mestichelli) e ha voluto dare il suo contribuito nella regia del concerto di Russel Crowe.

Il regista e attore è stato immortalato dagli scatti rilasciati sui Social dai tecnici Xentek e dal sindaco Marco Fioravanti.

