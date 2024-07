Già dalla prima edizione il trofeo si è rivelato un successo, con i partecipanti che da ogni parte del nostro Paese partivano in moto per visitare i Borghi più Belli d’Italia

OFFIDA – La città di Offida è attualmente al primo posto della classifica di Borghi in Moto, un trofeo turistico da vivere “in libertà”.

Il progetto, ideato dall’associazione Borghi più Belli d’Italia, è nato nel 2021 a seguito della voglia di ripartenza dopo la pandemia e grazie alla passione che accomuna i mototuristi, che si riassume in poche parole: viaggiare per conoscere nuovi luoghi, per scoprire le bellezze della nostra penisola.

Già dalla prima edizione il trofeo si è rivelato un successo, con i partecipanti che da ogni parte del nostro Paese partivano in moto per visitare i Borghi più Belli d’Italia, per raccontarli, documentarli e farli conoscere a tutti gli appassionati di mototurismo. Nel 2024 sono state inserite anche alcune tappe nei borghi della Federazione Internazionale “Les plus Beaux Villages de la Terre”.

E proprio la città di Offida è in testa in questi primi mesi del trofeo e tra le prime 10 troviamo anche Grottammare e Mondavio, segno che le Marche sono la regione più amata dai motociclisti in questa 4 edizione del trofeo Borghi in Moto.

“I borghi delle Marche si confermano i preferiti dai motociclisti, negli anni passati infatti sempre i nostri borghi sono risultati i più visitati, Treia e Gradara sono uscite vincintrici delle passate edizioni ora Offida sta riscuotendo un grande apprezzamento”, dichiara Amato Mercuri presidente della sezione marchigiana dei borghi. “Ci confermiamo i più accoglienti anche quest’anno con gli amici delle due ruote e speriamo che la classica finale ci veda ancora primi tra tutte le regioni italiane”, aggiunge Cristiana Nardi coordinatrice regionale.

“Apprendo con entusiasmo dell’ennesimo primato di Offida – conclude l’assessora al Turismo, Isabella Bosano – L’attuale prima posizione riflette la bellezza del nostro borgo e l’ospitalità dei nostri abitanti. Questo successo ci motiva a continuare a migliorare e a promuovere la nostra città”

